La pesadilla de que te regalen un bicicleta estática no la predijo Black Mirror, sino la marca que las vende

El spot navideño la compañía de bicicletas Peloton ha resultado ser uno de los últimos memes de este 2019 y un firme candidato a inspirar cualquiera de los próximas tramas de Black Mirror. El nivel de surrealismo de la historia que se narra en el anuncio es tal, que internet ha activado la producción de memes y parodias de todo tipo.

"El regalo que devuelve". Este es el eslogan elegido por Peloton para promocionar una de sus bicicletas de spinning inteligentes de cara a estas Navidades. Debido a que la bici tiene un precio al alcance de pocos (ronda los 2.000 euros) y que hay que pagar 35 euros mensuales para disfrutar del entrenador virtual que incluye, han buscado posicionar su producto como uno de esos regalos que continúan aportando beneficios a lo largo del tiempo y que, a su vez, mejoran la vida de las personas. O, al menos, su objetivo era hacer llegar esa idea y no otra con un cariz aterrador.

Problema. El mensaje del eslogan no coincide con la narrativa de las imágenes del spot navideño. Es decir, mientras el objetivo del anuncio es vendernos la bondades de tener una bicicleta Peloton en casa, las imágenes de la protagonista evidencian todo lo contrario. Tanto el planteamiento de la historia del anuncio como la interpretación de la actriz, parecen mostrar que incorporar el uso de la bicicleta a su ritmo cotidiano es más un castigo que un regalo.

Lo terrorífico del anuncio reside en que, en lugar de mostrar que hacer deporte en esa bicicleta representa una elección tomada con gusto, vemos que se trata de una obligación que lleva a la protagonista a rendir cuentas del uso que hace de ella. Es decir, por si no fuese suficiente castigo que le regalen una bicicleta estática, además, tiene que compartir a través de su teléfono cuánto entrena y cuál es su evolución.

Memes y polémica. Internet también ha percibido que la Peloton parece más una penitencia que un regalo de Navidad. El nivel de exigencia en el que se mueve la protagonista sumado a las caras de desidia con las que se sube a la bicicleta han dado pie a críticas, pero también a memes y parodias que representan la bicicleta como un regalo que devuelve...tus peores miedos. De hecho, una de las parodias que más se han viralizado en los últimos días utiliza el elevado precio de la bicicleta para replicar el anuncio desde el humor más absurdo.

when my husband gets me a Peleton for Christmas ........ pic.twitter.com/Z2d3ewMhPu — Eva Victor (@evaandheriud) December 2, 2019

Una mala interpretación. Donde la audiencia ve un relato terrorífico que induce al chiste fácil, Peloton ve un error de comprensión. Al menos esa ha sido la postura que ha mantenido el portavoz de la compañía en declaraciones a la CNBC donde sostiene que "el anuncio de Navidad fue creado para celebrar el viaje del ejercicio y el bienestar físico". Y ha añadido que el leitmotiv para contar la historia del anuncio nace de escuchar los agradecimientos de la comunidad Peloton, para la cual el impacto de la bici ha sido muy positivo.

Consecuencias. Según recoge Bloomberg en este artículo, días después del lanzamiento del anuncio, Peloton experimentó una caída en bolsa de un 10%, su mayor bajada en los últimos dos meses. Sin embargo y a pesar de que algunos analistas asocian esta bajada con la mala prensa del anuncio, otros aseguran que se trata de una simple coincidencia, síntoma de que Peloton quizás no haya conseguido los objetivos de ventas fijados para este año.

Imagen: Peloton/YouTube