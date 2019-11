Plítode: dícese de la parte inventada de la vagina que se convirtió en bulo gracias a la Wikipedia

A pesar de que el uso de la Wikipedia está muy estandarizado a la hora zanjar un debate o realizar una consulta rápida, conviene no olvidar que se trata de una enciclopedia abierta. Es decir, su edición colaborativa permite que usuarios como Melisa puedan inventarse una parte del aparato reproductor femenino, incluirlo en la enciclopedia y después ver como puede esto puede motivar su aparición en trabajos académicos e incluso medios de comunicación.

El hilo. Allá por 2014, Melisa y un par de amigas más decidieron inventarse una parte de la vagina que no existe. El plítode o plitodiano fue creado para ver hasta qué punto los hombres heterosexuales se hacen los listos a la hora de hablar sobre el placer sexual femenino. ¿Resultado? Sus amigos no solo se creyeron la broma, sino que algunos de ellos daban por sentado que conocían esa parte de la anatomía femenina que ellas identificaron como un músculo situado debajo del perineo.

No sólo picaron nuestros amigos, destinatarios iniciales de la broma, sino que cada vez que le preguntábamos a algún hombre cis hetero de nuestro entorno, o bien no sabía qué era pero se lo creía, o bien se hacían los listos modo "yo sí sé dónde está, no soy tan ignorante". — 🏔️ M. S. 🐺 (@melshumeng) November 5, 2019

El troleo. Para dar más consistencia al relato y llevar la broma a un nivel más elevado, Melisa y sus amigas modificaron la Wikipedia y se crearon perfiles en foros femeninos. Gracias a la enciclopedia consiguieron darle al plítode una perspectiva más "académica" que después afianzaron al introducirlo en debates sobre el placer en distintos foros. Tanto es así que uno de los usuarios que ha colaborado en el hilo, ha encontrado una de las entradas escritas por ellas en el foro Enfemenino.

Las consecuencias. Al incluir el plítode en la Wikipedia, varios trabajos de fisiología y anatomía que estaban centrados en la vagina comenzaron a hablar de esta parte con el mismo rigor que uno habla de las trompas de Falopio. Por ejemplo, esta presentación sobre el aparato reproductor femenino y elaborada en Prezi en 2017 habla del plitodiano como "uno de los principales causantes de los dolores durante el parto y la menstruación." En este caso no solo se introdujo el término sin ser contrastado previamente, sino que además se asoció a parte de la sintomatología del parto o la regla.

Cero en rigor. Uno de los aprendizajes que las propias creadoras extraen de esta anécdota es haber testeado en primera persona la ausencia de pensamiento crítico que hay en internet, donde cada vez más nos creemos cualquier cosa por el mero hecho de que esté publicada en la Wikipedia o la cuente un medio de comunicación. De hecho, la revista femenina digital 'Nueva Mujer' habló del plitodiano en un artículo sobre las causas del vaginismo escrito hace algo más de un año.

Así que ya sabéis, tres pringadas pueden hacer creer a todo quisqui que existe una parte imaginaria de la vagina. No os fieis de internet, menos para consultas médicas y autodiagnósticos. — 🏔️ M. S. 🐺 (@melshumeng) November 5, 2019