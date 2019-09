Soldados soviéticos bailando Abba es nuestro acontecimiento favorito del mes en Internet

Más de 22.000 usuarios siguen en Twitter a @communitsbops, un perfil que comparte varias veces al día unos vídeos antiguos donde los protagonistas son los bailes de un grupo de soldados de la antigua URSS. Lo que a priori puede parecer una cuenta más de cultura trash, en realidad tiene su origen en las imágenes del Coro Rojo Soivético, toda una institución cultural en la antigua Rusia.

Cada uno de los clips muestra a un grupo de soldados bailando al ritmo de una canción muy conocida de la historia del pop. Lo mismo podemos ver un vídeo donde el ejército soviético baile I want in that way de los Backstreet Boys que Twist and Shout de los Beatles.

Gracias al montaje y a la elección de las canciones, esta cuenta consigue descontextualizar una tradición local rusa y trasladarla a los códigos de comunicación actuales. Por ello, no es de extrañar que vídeos como éste, donde los soldados son forzados a bailar al ritmo de Cyndi Lauper hayan conseguido más de 340.000 views en apenas unos días. Y es que, aunque parezca inverosímil al ver el número de seguidores, esta cuenta lleva abierta desde el 24 de agosto. Sí, hace 12 días.

A pesar de que la mayoría de las imágenes recurso utilizadas en los montajes son reutilizadas o se repiten con diferentes canciones, es inevitable preguntarse cuál es la procedencia real de esos vídeos. Un rastreo rápido por YouTube muestra un fragmento del vídeo original (apodado bajo el nombre "The Alexandrov Esemble") donde pueden verse en versión extendida de algunas escenas compartidas en Twitter.

Resulta que Alexandrow Esemble (traducido como "El conjunto de Alexandrow) es el nombre por el que popularmente se conoce al Coro Rojo Soviético, fundado en 1928 por el mismo músico que le da nombre y gracias al apoyo de 13 soldados que empezaron a cantar y bailar. Sin embargo, la dedicación de Alexandrow a la Rusia comunista no terminó con la composición y coordinación de temas para el Coro Rojo, sino que culminó con la creación del himno, cuya versión "libre de comunismo" se utiliza en Rusia desde el año 2000.

Actualmente, la formación musical continúa en funcionamiento y los más de 400.000 soldados que forman parte de ella evidencian su buena salud. Enfocado desde una perspectiva folclórica, pero sin perder ese punto de patriotismo que lo convirtió en un referente de la URSS. Hitos como su actuación en la MTV allá por 1994 demuestran que el Coro Rojo sabe cómo conectar con cada una de las épocas que le toca vivir y la reciente viralidad en Twitter no hace más que confirmarlo. He aquí algunos ejemplos.

El Coro Rojo se divierte mucho más al ritmo de Cyndi Lauper que ensalzando a la URSS Solo hay que verlo

girls just wanna have fun - cyndi lauper pic.twitter.com/KwmdLV46xD — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 30, 2019

Al ritmo de The Killers tampoco lo hacen mal

mr brightside - the killers pic.twitter.com/AXgD82WWwN — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 30, 2019

Eso sí. Siempre que tienen ocasión demuestran lo melómanos que son

should i stay or should i go - the clash pic.twitter.com/LA8gucUfEA — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 30, 2019

Porque en época de trap alguien tiene que reivindicar a The Cure

friday i’m in love - the cure pic.twitter.com/8UqQwctMgq — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 29, 2019

A The Stone Roses

i wanna be adored - the stone roses pic.twitter.com/bqvIXkf9rY — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 28, 2019

Y a Taking Heads

psycho killer - talking heads pic.twitter.com/IfTx5Cskla — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 27, 2019

Aun así son demasiado indies y todo el rato se les ve el plumero con The Killers...

this river is wild - the killers pic.twitter.com/8E8gqSTHRk — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 26, 2019

Y todo el rato es...todo el rato

when you were young - the killers pic.twitter.com/EW66te4cfk — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 1, 2019

Pero lo compensan con temas de ayer y de hoy

dancing queen - abba pic.twitter.com/AKufDUDCfy — soviet soldiers dancing (@communistbops) September 1, 2019

Y lanzando algún guiño soviético al más puro estilo Guerra Fría

american idiot - green day pic.twitter.com/m2iD5v2RKt — soviet soldiers dancing (@communistbops) August 31, 2019

Imagen: Leonid Kharitonov/YouTube