Por supuesto que ya hay un challenge de TikTok con el coronavirus. Y su canción es muy pegadiza

Hace no mucho escribíamos sobre cómo Francia había abierto convocatoria para escritores de ciencia ficción para trabajar para su ejército. Dado el panorama actual de velocísimos cambios tecnológicos y sociales, su tarea sería la de prever posibles futuras amenazas, anticipar con su imaginación lo que seguramente acabará pensando y poniendo en práctica otro ser humano con ganas de agredir a la cuna de la razón ilustrada.

Hay días en los que es imposible no plantearse si todo lo que estamos viviendo no es el guión de algún alienígena al que le hayan puesto demasiadas horas de películas y televisión. Temas que nos hacen sospechar si lo que estamos viendo en la prensa no es una sucesión de invents generados para perpetuar la simulación. Ya hay gente bailando el coronavirus.

Nos lo ha descubierto el episodio de esta semana del programa estadounidense de HBO Last Week Tonight With John Oliver. El ministerio de salud vientamita publicó hace dos semanas "Ghen Co Vy", una adaptación de la canción original "Ghen" del dúo local Erik y Min, y que buscaba concienciar a la población a golpe de mnemotecnia musical de los protocolos de actuación para no expandir la epidemia y de paso elevar un poco la moral pública.

El vídeo es poderoso, una animación con pequeños virus maliciosos que son pisoteados por diligentes ciudadanos bien informados. Pero nada supera a lo pegadiza que es su melodía. En cierto sentido puede decirse que es vírica. No podrás quitártela de la cabeza. Has quedado informado para siempre.

Y como era de esperar por parte de este súbdito de la tercera ley de Newton que parece ser el mundo en 2020, ahora podemos ver a adolescentes vietnamitas (y ya de otras partes del mundo) jugando con esa canción, trivializándola con sus coreografías manuales. El reto #Vudieuruatay cuenta con, según Tiktok, más de 13 millones de visualizaciónes. El número de vídeos es incalculable. Estos son algunos de los más populares:

La tasa de mortalidad del coronavirus, entre tanto, oscila entre el entre el 4 y el 0,7%, una letalidad al menos siete veces superior a la de la gripe. El coronavirus también se extiende más por cada afectado. Dos meses después de su irrupción se acerca a los 100.000 contagiados y 3.000 muertos, y dado su retardo en la aparición de síntomas, hasta 14 días, la mayoría de los 74 países en los que ya se han confirmado casos se preparan ante la perspectiva de que circulen más infectados de los que registrados por no haber sido detectados. Lo que está ayudando a su expansión.

Day lui virus cooorona, cooorona…