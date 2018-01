Todas las delirantes posibilidades que ofrece Nintendo Labo, el meme de lo que llevamos de año

Piénsalo un segundo: en plena era de la innovación tecnológica, Nintendo ha hecho de la Switch el sueño húmedo de todo niño criado en el mundo analógico. Un recortable de cartón 100% personalizable con el que puedes inventar tus propios mundos y fantasías. Un homenaje sentido y sincero a la imaginación cuya excusa es la consola, no la finalidad. ¿Puede haber algo más apologético del universo infantil que todos abandonamos ya?

No. De modo que Internet, en su eterna sabiduría, ha respondido del modo más razonable posible: arrastrándose por el otro elemento que nos devuelve a nuestros años más pueriles y felizmente inanes. Entregándose al meme.

Sí, amigos, tras el oso polar que llamaba a la puerta de tu coche y los garbanzos para desayunar, Nintendo nos ha dado la excusa perfecta para disfrutar del fenómeno memético más intenso desde que comenzara 2018. Por supuesto, el repertorio de conversaciones ficticias, timelines alternativos y proyectados hacia el futuro y las coñas a cuenta de algo ta simple como el cartón ya cuentan con su particular página en Know Your Meme, la biblia del asunto.

Ante todo, lo que ha reventado por completo el fenómeno es la posibilidad infinita de crearte tu propio artilugio nintendero con cartón (no es exactamente así, pero lo dejaremos estar a mayor gloria del meme). Escopetas, peleas galácticas, recipientes de pizzas, si el cartón es la materia prima, la nueva Switch sirve para virtualmente lo que todos deseemos. Es lo maravilloso (para niños o no) del invento: te devuelve a ti, gamer de turno, el poder de crear.

Doom, versión Nintendo Labo

Age of Empires también tiene su huequito

When adults get their hands on an online multiplayer #nintendolabo game. pic.twitter.com/nSEtXp4UfZ — Dan Smith (@0DanSmith) 17 de enero de 2018

Un universo alternativo donde Mario es pizzero

Wow - this Nintendo Labo beta kit is impressive! pic.twitter.com/f4Efp62E2f — Eurogamer.net (@eurogamer) 17 de enero de 2018

Nintendo reinventando la telefonía (otra vez)

Nintendo has its new solution for Switch Voice chat pic.twitter.com/WOdSKt1eBG — CEO Kaz Hirai (@KazHiraiCEO) 17 de enero de 2018

El cartón implica ciertas decepciones

Jordi Cruz exige derechos (legítimos) de autor

El resultado más probable de Labo cuando pase de moda

Gatos y cajas. No falla

Ya sabes, lo de siempre con Los Simpson

Sí. Lo predijeron. También.

Console Wars after the Nintendo Labo pic.twitter.com/2qIWI1B0YQ — ZebitasMartinex (@ZebitasMartinex) 17 de enero de 2018

Japón siempre varios pasos por delante

A Snake, de Metal Gear Solid, le gusta Labo

Labo, versión +18

wow... PUBG coming to the nintendo switch... incredible pic.twitter.com/75SOkAnVzo — tc (@chillmage) 17 de enero de 2018

¿Loot Boxes? No, gracias, Drake prefiere las boxes de verdad

La próxima generación del cosplay: ahora tú eres la consola

me and the lads after Labo arrives pic.twitter.com/LNC7UaMHtw — Kevin Snow (@bravemule) 17 de enero de 2018

Oportunidad para emprendedores

Vendo prototipos de Nintendo Labo. pic.twitter.com/9rzzwQ5Fqu — Fernando Cardenete (@fercardenete) 17 de enero de 2018

Labo, la casa que todo millennial podrá pagar

finally a house millenials can afford pic.twitter.com/TtUL5G0aDr — otter.gg (@UFOtekkie) 17 de enero de 2018

La auténtica democracia del videojuego: el cartón

Tienda oficial de Nintendo Labo. pic.twitter.com/Ha30Xgauoc — Lucks New (@LucksNew) 17 de enero de 2018

Ante todo, Nintendo es tu amiga

No más loot boxes. No más trampas. Simplemente cartón (y toneladas de diversión).