¿Truco o timo? La técnica viral para pelar ajos ha desatado una encarnizada batalla en Internet

Pese a que las leyendas sobre su origen se remontan al inicio de los tiempos, lo cierto es que aún hoy, consumida una quinta parte del siglo XXI, nadie sabe cuándo se originó la guerra de la tortilla de patata. La encarnizada batalla entre el Partido de la Cebolla y el Partido Anticebollista ha consumido a generaciones enteras de internautas, haciendo de una de las recetas más simples de la cocina española cuestión de agravio, honor y trincheras.

Pero todo en esta vida perece, y hoy Internet prefiere desangrarse en otras batallas. La última, de carácter internacional, tiene como protagonista a un escueto vídeo vertical de veintitrés segundos. En él, las manos de Valentina Bachkarova-Lord, una diseñadora de videojuegos canadiense, pelan una cabeza de ajo con envidiable sencillez. Introduce un pequeño cuchillo y extrae los dientes, limpios, uno a uno.

¿Qué clase de magia negra es esta? La pregunta, compartida por miles de cabezas pensantes en la red, ha provocado toda clase de quebraderos de cabeza y, probablemente, numerosos dedos amputados por accidente.

As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

👌 pic.twitter.com/14GGJDQhRj