"Two mimir": el meme involuntario que ha conquistado el corazón de todos los hispanohablantes

De vez en cuando sucede. Los planetas se alinean e Internet se transforma en un rincón de paz, amor y concordia. No es habitual. El odio, el rencor, la ira y el agravio tienden a imperar. Pero cuando su reinado se apaga, cuando las luces sustituyen a las sombras, la red es un dechado de felicidad y buenas palabras. Son pequeños fogonazos que, de tanto en cuando, es obligatorio reseñar. Y durante las últimas semanas hemos sido testigos de uno.

La fecha es el 7 de junio. Fue en aquel día cuando una usuaria japonesa dedicada a la animación "kawaii", @mmoriqomm, subió el dibujo de un gato negro acurrucado sobre su cama. Sus miles de seguidores compartieron la imagen de forma inmediata, como por otro lado es habitual. Pero entre tanta ordinariez sucedió algo maravilloso. Una de sus admiradoras hispanohablantes, @labrujitaverdee, le respondió lo siguiente: "A mimir". A o que el creador, desconocedor de las profundidades informales de la lengua española, respondió: "¿Qué significa a mimir?".

Se trataba de una brecha cultural insalvable. Como cualquier persona familiarizada con el castellano sabrá, "mimir" no es más que la infantilización del verbo "dormir", muy habitual entre los niños pequeños y denotativa entre adultos de un registro moñas, dulce y almibarado. Su uso informal (nada similar existe en la RAE) es habitual a uno y otro lado del charco, convirtiéndolo en moneda de cambio global para todos aquellos hablantes deseosos de una pizca de ternura.

Algo demasiado lejano para un ilustrador japonés.

Su seguidora hispanohablante corrió rauda en su ayuda: "Viene del verbo dormir. Mimir es como una versión infantil de irse a la cama. También es un meme en español". En efecto, una búsqueda rápida en Google devuelve la imagen de un alegre perro arremolinado entre sus sábanas sobre el que se despliega el rótulo "A mimir". No es infrecuente toparse con imágenes o mensajes similares en redes sociales, siempre dentro de los circuitos hipanohablantes. Nada que pueda permear al Internet nipón.

It comes from dormir = sleep. "a mimir" is like a baby version in Spanish of saying I'm going to sleep 💖 its also a meme in spanish 😳💖