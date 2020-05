La Unión Europea financió en 2011 un cómic sobre cómo respondería a una pandemia. Y da gloria verlo

Imagina sólo por un momento cómo hubiese sido la crisis del coronavirus sin la UE. No, en serio, sin esa respuesta coordinada en el ámbito de… O sin ese papel vital que ha desempeñado en…

Vale, nos has pillado. Resulta que estos meses hemos descubierto que, a la hora de luchar contra un evento pandémico, Europa estaba desnuda. Las competencias sanitarias están completamente en manos de sus Estados, y si uno reacciona mal podría perjudicar a todos los demás. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), al igual que la IMS, infravaloró el potencial explosivo que tenía este virus en sus primeras semanas. Por no tener no teníamos ni planes de prevención, ni estrategias de adquisición de stock conjuntos, ni nada de nada.

Via @AgencEurope_EN we learn that in 2012 the EU published a comic book about how they would deal with a pandemic.

Spoiler: They do great and look good doing it.https://t.co/bcavSzUGny pic.twitter.com/tfdJTtjOjg