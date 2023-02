Llevamos décadas discutiendo sobre el final de 'Titanic'. James Cameron acaba de resolverlo para siempre

"Según lo que sé hoy, habría hecho la tabla más pequeña": tanto para James Cameron como para el resto de cinéfilos, el final de Titanic (más concretamente el debate de si Jack podría haber sobrevivido), es un tema recurrente de conversación. Durante años, han surgido todo tipo de teorías que confirman o desmienten si el destino que corre DiCaprio es realista o no, si podría haber aguantado hasta que llegara el bote salvavidas, si había más espacio al lado de Rose, si realmente tenía que morir.

De hecho, hace unos meses el director de la película, James Cameron, anunció que había encargado un estudio científico "para poner fin a todo esto" y clavar una estaca en su corazón de una vez por todas. En ese estudio se pretendía probar cómo Leonardo DiCaprio no podría haber sobrevivido a la escena de la tabla con Kate Winslet. Y no lo consiguieron.

Recordemos la escena: Tras el hundimiento del transatlántico con destino Nueva York, Rose consigue subirse a una puerta de madera mientras Jack muere de hipotermia en el helado océano, ya que supuestamente la puerta no podría soportar el peso de ambos. Todo ello adornado con unos compases de James Horner que ponen los pelos de punta.

Concretamente, Cameron afirmó lo siguiente: "Hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la tabla de la película... Usamos a dos especialistas que tenían la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los sumergimos en agua helada para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos y la respuesta fue que no había forma de que ambos lo hubieran hecho. Solo uno podía sobrevivir". Según Cameron, Jack tenía que morir. "Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la muerte. El amor se mide por el sacrificio".

La teoría se ha debatido en todos lados y numerosos programas de televisión, incluso se ha llegado a poner a prueba en un episodio de MythBusters, de Discovery Channel, donde Adam Savage y Jamie Hyneman evaluaron diferentes escenarios para sacar conclusiones sobre la física del caso. Según los expertos, para asegurar la supervivencia de ambos, Rose habría tenido que atar su chaleco salvavidas debajo del marco de la puerta para ayudar a su flotabilidad, por lo que su peso combinado no habría hundido la puerta en el océano.

También el aclamado astrofísico Neil deGrasse Tyson hizo algunos comentarios al respecto: "Ya sea que hubiera tenido éxito o no, lo habría intentado más de una vez. El instinto de supervivencia es mucho más fuerte que lo que ocurre en la película, especialmente en ese personaje. Es un sobreviviente...", comentó.

Sin embargo, lo que James Cameron no nos dijo entonces es que en realidad sí había una manera (o más de una) en la que Jack podría haber sobrevivido. En aquel estudio científico que encargó, que podrá verse en el especial Titanic: 25 Years Later With James Cameron en National Geographic, se realizaron tres pruebas para comprobar si era viable que la pareja permaneciera con vida hasta la llegada del bote salvavidas.

En la primera de ellas se desmontó la teoría más discutida, que es que, pese a haber espacio para los dos en la tabla, eso haría que la mayor parte de ambos quedara sumergida en el agua helada, matándolos a los dos.

