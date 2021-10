La pregunta que los directores de Recursos Humanos hacen siempre en sus entrevistas de trabajo

Una versión anterior de este artículo fue publicada en 2016.

Ya tienes un currículum óptimo. Has rellenado los formularios necesarios. Has llegado por fin a la última frontera del proceso de selección, y tienes frente a ti al entrevistador o entrevistadora de la empresa en la que quieres entrar a trabajar. Pero falta todavía el último peldaño, un momento bastante incómodo para todos los candidatos: responder a las preguntas que te hagan y que, en muchos casos, no puedes prepararte de antemano. Porque nunca se sabe qué te van a preguntar.

Para arrojar un poco de luz sobre qué buscan las empresas con sus indescifrables cuestionarios verbales hemos querido consultar a algunas de las compañías más importantes del panorama español. Saber cuál es, desde el otro lado de esas entrevistas, lo que las compañías buscan saber de ti.

Analizando sus respuestas hemos descubierto que no hay una única pregunta clave común por la que se rigen todos los responsables de Recursos Humanos. Pero al tiempo también hemos detectado que sí se orientan a un objetivo muy parecido: no consiste en encontrar a la persona más trabajadora o con mejores cualificaciones, sino hallar a aquel de entre los mejores que mejor encaje con el perfil de la empresa.

La empresa como la búsqueda de tu segundo hogar

Así nos cuentan desde Prosegur. Susana Muñoz, directora selección, formación y desarrollo, nos explica que la pregunta corporativa más importante es: "Piensa en la persona que más admires, ¿Qué valores tiene esa persona y cómo encajan contigo?". De esta forma, la compañía podrá saber qué es lo que más valora el entrevistado de sí mismo y en qué situación social se desenvolverá mejor.

A lo mismo apuntan desde CARTO. Para ellos, tal y como nos cuenta Jeret Jenkins, la pregunta clave es "¿Cómo de cómodo es para ti el cambio y qué tal te adaptas a ello?". CARTO, una de las empresas de desarrollo de información más punteras de España (y que cuenta con un crecimiento empresarial envidiable), acierta con esa interpelación en el principal reto al que su compañía, como sus empleados, se tienen que enfrentar continuamente, un reacondicionamiento a diferentes escenarios laborales. La pregunta, por supuesto, se hace en inglés.

Lo mismo nos encontramos en Varma y El Corte Inglés. En el primer caso, Carlos López Santiago nos dice que la pregunta que hacen desde su empresa de licores es: "¿Por qué nuestra compañía y qué crees que te podemos aportar en tu desarrollo profesional?", tal y como hacían las otras entidades anteriormente citadas. Desde los grandes almacenes su pregunta también es directa: "¿Por qué El Corte Inglés?". Aitor Bilbao, de gestión de talento, entiende que su compañía es una gran familia ya muy conocida y que eso facilita la elección de nuevos empleados. Nos lo explica:

Al ser una cadena líder, la gente ya sabe muy bien cuáles son nuestros valores y nuestro talante, vocación de cliente, etcétera, así que lo que buscamos son personas que ya de partida se identifiquen con nuestro modelo. Con la pregunta buscamos ver qué grado de identificación tiene el candidato con El Corte Inglés. Es, en esencia, una pregunta que ayuda a la autoselección.

En Telepizza se refieren a una cuestión similar. "Una vez que contamos con un candidato con un expediente óptimo lo esencial es el Cultural Fit porque para nosotros los cómos tienen tanto peso como los qués. Es imprescindible que las personas que se unan estén alineadas con los valores de Telepizza. Si no son felices en el desarrollo de su trabajo no podrán dar lo mejor de sí mismos".

Cuando no hay una única respuesta

Remedios Orrantia, directora de recursos humanos de Vodafone, lo tiene claro. La pregunta esencial es: "¿Qué es lo que te apasiona?". Lo explican así:

La pasión es el eje de la vida. Es la gasolina. Uno trabaja y vive por y para su pasión. Pueden ser pasiones pequeñas o pasiones grandes. Me interesa saber qué le apasiona al candidato que entrevisto y cómo encajan sus pasiones con los valores de Vodafone. En Vodafone nos apasiona el cliente, nuestra gente y la innovación.

Frente a lo que apuntan desde las sociedades mencionadas, hay negocios para los que una única pregunta no sirve ni para todos los candidatos ni para todos los puestos. El mecanismo que emplean en ING según Claudia Goñi, jefa de organizational effectiveness, es hacer una pregunta triple, pero para la que cada escenario planteado esconde desvelar distintos aspectos psicológicos del candidato.

"Si fueras el CEO de nuestra compañía, en que tres palancas te basarías para revolucionar ING?", "¿Si tuvieras dos ofertas de empresas diferentes encima de la mesa que te haría decantarte por una de ellas y no por la otra?", "¿De qué proyecto de los que has desarrollado hasta el día de hoy es el que crees que ING se sentiría más orgulloso?". En las respuestas IGN podrá saber si a los examinados les interesa el cliente y el trabajo en equipo, ver las motivaciones del futuro empleado para entrar en su banco y ver qué ha logrado en otras empresas y cómo eso podría vincularse con los valores de su empresa.

En Iberdrola las preguntas también varían en función del puesto ofertado. Nos cuenta Elena González Gallego que su objetivo final es identificar a la persona más capacitada para cada puesto. Si primero hay que contar con un currículum idóneo, después son importantes cuestiones como las motivaciones personales, el comportamiento en equipo o el perfil competitivo. Con sus análisis durante el proceso de selección se evaluará "el nivel ajuste y alineamiento de la persona con la Misión, Visión y Valores de Iberdrola".

Por último, para Gemma Medrano Basanta, Directora de Directivos y Gestión de Personas de Bankia, lo importante no es la pregunta como tal, sino el conjunto de respuestas y cómo esa sirven para un puesto particular. Por eso frases como "¿Por qué ha elegido nuestra empresa?" o "¿Qué piensa que puede aportar usted al puesto?" sólo tienen sentido en su conjunto. Lo que se debe hacer, apunta Medrano, es crear un clima de confianza para que el entrevistado se sienta suelto. ¿Por qué? Porque, como nos cuenta:

No olvidemos que el objetivo de estos exámenes es recabar la mayor información posible de cada persona, con elementos de contraste suficiente que nos permitan dar por válida la información obtenida.

Imagen: Tima Miroshnichenko/Pexels