Las 100 marcas más valiosas de 2020, reunidas en un solo gráfico

Si tuvieras que citar diez empresas a bote pronto, ¿cuáles elegirías?

La pregunta puede parecer trivial, pero en las respuestas descubriríamos el valor de la marca, uno relacionado pero no siempre proporcional al valor real de la empresa. Algunas de las empresas más rentables de todos los tiempos, como Aramco, apenas tienen reconocimiento de marca; otras ampliamente conocidas, como Coca-Cola, ganan dinero a espuertas, pero muchísimo menos que otras.

El valor y la penetración de una marca empresarial es un asunto que hemos abordado en alguna ocasión. En su día vimos cómo Coca-Cola y Microsoft eran las más valoradas a principios del siglo XX, para dar paso más tarde a gigantes de la industria tecnológica como Google, Apple o Facebook. Algunas empresas disfrutan de grandes picos popularidad de un año para otro; otras pierden posiciones con la misma rapidez.

De ahí que fijar la foto de las marcas más potentes en un momento dado de la historia sea interesante. Es lo que ha hecho How Much con este estupendo gráfico que reúne a las cien más valiosas del mundo a día de hoy. La ilustración es similar a la que comentamos en su día, en aquella ocasión a cuenta de 2018, con la salvedad de que introduce diferencias en función del continente. Una decisión útil dado que nos permite observar el eterno dominio de las empresas estadounidenses.

Las cuatro primeras posiciones están ocupadas por las sospechosas habituales, las mismas que seguramente habrán rellenado las respuestas a la pregunta que abría este artículo: Amazon, Google, Apple y Microsoft. Poco después se coloca la primera asiática, Samsung, seguida del Banco Industrial y Comercial de China, desconocida en la mayor parte del mundo pero omnipresente en el gigante asiático. Cierran el top ten Facebook, Walmart, Ping An y Huawei.

(How Much)

How Much se ha valido del análisis elaborado por Brand Finance a partir de diversos parámetros. La industria tecnológica es importante, pero otros sectores, como la venta minorista (Amazon siendo el mejor ejemplo) también tienen un peso importante, además de la banca y la industria manufacturera. En este último apartado destaca Europa: Wolkswagen, BMW y Mercedes son tres de sus marcas más importantes, junto a Shell, BP o Telekom. No hay ninguna española.

El caso más particular es el de Aramco. Sin lugar a dudas la empresa más rentable del mundo (y de la historia de la humanidad), su valoración como marca es mucho menor. También es la única de Oriente Medio. No hay ninguna africana.