$14.000 millones en un día: todo lo que han perdido los inversores en corto por culpa de GameStop

¿Qué sucede cuando el valor de una empresa pasa de los $19 la acción a los más de $500 en un abrir y cerrar de ojos? Que un buen puñado de inversores se hacen de oro. Y que otros tantos acumulan pérdidas multimillonarias, históricas. Es lo que ha sucedido durante los últimos días a cuenta de GameStop y r/WallStreetBets, el terremoto financiero que ha puesto Wall Street patas arriba. Su meteórica ascensión implica una pérdida neta para quienes apostaron por su potencial ruina.

Una pérdida de $14.000 millones.

Las cifras. Dado que el movimiento orquestado por los pequeños inversores de Reddit y Robinhood se encaminaba casi exclusivamente a "estrangular" a los inversores en corto de GameStop, grandes fondos que ganaban con la bajada de sus acciones, la cuestión a última hora de ayer rotaba en torno a sus pérdidas tras una espectacular subida. Ezra Kaplan, productor de la televisión estadounidense NBC, revelaba la cifra al final del día: más de $14.000 millones de pérdidas de la noche a la mañana.

Just got off the phone with @S3Partners who say that as of the market close, short-sellers lost $14.3 billion TODAY on $GME stock. On the year, short-sellers are down almost 900%, $23.6 billion.