19 frases que explican la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy

Las mociones de censura representan una oportunidad inigualable para los representantes públicos de colocar ideas-fuerza en la esfera pública. A su modo, son teatros, espectáculos en los que cada partido político expone sus virtudes (en el mejor de los casos) de cara a la ciudadanía. De ahí que lo relatado desde la tribuna de oradores resulte tan relevante: una jornada de réplicas y contrarréplicas es el mejor pulso del Congreso, de los políticos que nos representan.

¿Y qué han dicho a lo largo de la primera mañana de debates? La estrategia de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ha sido antagónica: mientras el primero optaba por el enfrentamiento personal y acudía al librillo clásico de retranca e ironía, el segundo trataba de ofrecer una planta presidencial en discursos sobrios que inquirían sobre la corrupción de su oponente. En ambos casos, ha habido un puñado de frases memorables que quizá indiquen hacia dónde se decantará la moción.

¿Cuáles? He aquí una pequeña selección de las mejores. Sánchez ha orientado su discurso a los motivos necesarios para el cambio de gobierno (llamando a la dimisión del propio Rajoy) y a esbozar puntos básicos de su futuro ejecutivo (estabilidad presupuestaria, diálogo con los independentistas, elecciones pospuestas) que han sido en realidad guiños a los partidos nacionalistas (la llave de esta moción de censura, PNV y los independentistas) para obtener su "sí".

Rajoy, por su parte, ha apuntado a las contradicciones de Sánchez, con el habitual tono calmado de orador decimonónico cargado de pullas: tanto a sus improbables socios de gobierno (independentistas contra los que cargó Sánchez en su día; Podemos, ídem), como a su prorrogación de unos presupuestos a los que hace unos días se opuso. Particularmente, sus palabras han evocado su etapa como líder de la oposición, sobre todo en las contrarréplicas. Un terreno en el que el Rajoy parlamentario siempre ha estado cómodo.

Allá van.

Mariano Rajoy al aparato:

Lo que plantea usted es una moción de censura a los españoles porque no le han hecho caso a usted en las urnas, eso es lo que está planteando. Esa es su moción de censura real, señor Sánchez, la real, y por eso es por lo que más me preocupo, porque yo voy a seguir siendo español. Nada más, señora presidenta.

Pedro Sánchez:

Usted podía haber dimitido como presidente del Gobierno. Esta moción puede acabar aquí y ahora si usted dimite como presidente. Dígame sí o no.

Mariano Rajoy:

Los españoles han dicho varias veces que no le quieren en el Gobierno, por eso ha buscado todos los atajos hasta encontrarlo. Ha sido incapaz de convencer a los españoles para que le voten, lo que no sabemos es cómo ha convencido a sus socios.

Pedro Sánchez:

Las urgencias sociales hay que abordarlas sin demora, con medidas concretas. Me gustaría reivindicar lo que pasó el 8-M, cuando este país cambió y proyectó al mundo entero la imagen de una sociedad que no tolera la brecha de género... y esa va a ser una prioridad para el Gobierno.

Mariano Rajoy:

¿No ve lo que todos ven, o es que no quiere verlo? ¿Es daltonismo o es mala fe? Algunas cosas buenas hay en España. Para usted sin embargo solo existe una España negra, porque es el único color que percibo. Su programa no es claro, por decir algo. ¿Pero a quién le sorprende? Usted nunca ha hablado claro. Es usted una ambigüedad táctica. Ni siquiera dice siempre lo mismo sobre la misma cosa. Es imposible saber lo que piensa, usted quiere que todo le salga bien. Le felicito, pero cuando se gobierna hay que escoger

José Luis Ábalos, portavoz socialista, sobre Rajoy:

Dijo usted en una ocasión que usted es un hombre previsible. Y lo ha sido. Dentro de esa previsibilidad, sabemos que lo suyo no es convocar elecciones, es aguantar y aguantar. No nos quedaba más que provocar su reacción y hacerlo de un modo exigente, como lo estamos haciendo.

Pedro Sánchez.

Mariano Rajoy:

El papel, se dice, lo soporta todo. En el papel cabe todo, y en el suyo, que es más amplio, cabe todo y lo contrario. Tan pronto habla de una España unida como del derecho a decidir. Quiere cambiar la Constitución, pero nadie sabe para qué. Se lo he preguntado muchas veces, señor Sánchez, pero estoy como el primer día.

Mariano Rajoy:

Esto es lo que yo califico un chantaje que le está haciendo usted a los miembros de esta Cámara, incluido a los propios miembros de su partido. Ha dicho usted que comprende que el debate sea duro y desagradable, tenga claro que si el debate es duro y desagradable es para usted. Para usted lo que sería más fácil es que yo dimitiera y así se ahorraría usted este debate. Para mí no es duro ni desagradable

El principal guiño de Sánchez al PNV:

El programa de estabilidad presupuestaria y macroeconómica: me comprometo a cumplir las obligaciones de la UE, queremos mantener los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta Cámara para garantizar la gobernabilidad de nuestro país.

Mariano Rajoy, en su salsa:

El plan de Pedro Sánchez:

Mariano Rajoy:

Nos habla solemnemente de recuperar la normalidad, solidaridad, lo que haga falta, sin olvidar la cantinela de sacar a España del lodazal en la que la metió el PP. A mí no me dice nada. Su programa resulta increíble, en primer lugar porque deforma la realidad a su conveniencia. Lo deforma todo lo que puede para así poder justificar su intervención. Recoge todo lo que pilla, generaliza sin pudor. Le urge denigrar la realidad española para así hacerse usted indispensable. Como magnificar la corrupción de este Gobierno. Necesita un dragón para presentarse como un san Jorge. Esa es su tarea: fabricar un buen dragón.

José Luis Ábalos:

Lo que está diciendo el PP es que le debemos regalar entre todos la impunidad. Si esta Cámara no reacciona, ¿qué vamos a decir cuando vengan las siguientes sentencias del caso Gürtel?

Mariano Rajoy:

¿Va a ordenar usted a la Fiscalía, como algunos le piden, que retire las acusaciones contra las personas procesadas en el Supremo? No me mire usted así, es una pregunta obligada a un candidato a presidente del Gobierno. ¿Va a asumir las peticiones del señor Torra y los diputados que le apoyan? Es importante que lo diga aquí porque es importante que lo conozcamos todos los que vamos a votar. ¿Va usted a apoyar el derecho de autodeterminación, como le piden algunos?

Mariano Rajoy:

José Luis Ábalos:

Pedro Sánchez a Rajoy:

Mariano Rajoy:

Nosotros somos leales cuando estamos en el Gobierno y cuando no. A finales de 2011, yo recibí una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero que decía que si no hacíamos una reforma de la Constitución, España podía tener problemas de gran gravedad. En 15 minutos le di una respuesta. Hicimos esa reforma. Y luego usted, que la votó, estuvo criticando esa reforma por los pasillos del Gobierno. Usted y yo podemos tener muchas diferencias, pero la más importante es que yo cumplo mi palabra y usted no