De 20 a 10 minutos: la debacle de las TED Talks como prueba de que prestamos cada vez menos atención

John F. Kennedy persuadió a una nación para alcanzar la Luna en 18 minutos en 1962. Steve Jobs pronunció uno de los discursos de graduación más populares de todos los tiempos en 15 minutos en Stanford. Y en una charla TED con más de seis millones de reproducciones, David Christian explicó la historia del mundo en 17 minutos. "Si no puedes expresar tu punto de vista en 18 minutos, has fallado". Ha sido el lema de las TED Talks durante todos estos años. Hasta ahora.

La era de la información ha cambiado la capacidad de atención general y algunos estudios recientes sugieren que se está reduciendo. Y sí, las mismas TED Talks cada vez duran menos.

Está cambiando. Una investigación del analista de datos Victoriano Izquierdo ilustra que todo este fenómeno ya está teniendo su impacto en la forma en la que se producen y consumen las nuevas TED Talks. Su estudio, en el que analizó cientos de conferencias desde 2016 en adelante, sugiere que la duración media de las charlas se ha reducido desde los 20 minutos hasta los 10 minutos. Y no sólo eso: las TED Talks se ven menos que antes.

TED talks keep getting shorter and shorter. From 20 minutes on avg in the early 2000s to under 10 minutes in the last years... another sign of the decrease of our attention span?



