3.500 villancicos y siete días de música seguidos: alguien ha creado la playlist navideña definitiva

Nadie sabe cómo ni por qué, pero todos los años acabamos escuchando los mismos temas navideños. Esos villancicos que resuenan en el supermercado, cuando estamos haciendo las últimas compras de regalos, o en las cenas familiares, con el turrón sobre la mesa. Y la verdad es que nos encantan. Porque cuando empieza a hacer frío y las luces se encienden en el árbol apetece escuchar esos sencillos de Bing Crosby, Bobby Helms, Brenda Lee o incluso el súper famoso hit de Mariah Carey. Pero si eso no te ha saciado el hambre navideño que la mayoría tenemos dentro, existe una lista de reproducción en Spotify prácticamente inacabable. Y prepárate, porque son más de siete días de música sin interrupciones.

¿Estamos ante la lista definitiva de villancicos?

La ha creado el Rey de Jingaling, nada menos. También es conocido como Brad Ross-MacLeod y es el bloguero detrás de FaLaLaLaLa.com. ¿Qué es esto? Pues durante mucho tiempo ha sido el mejor repositorio de Internet para la discusión de la música navideña olvidada y una web que conecta a los freaks de la navidad y otras plataformas de villancicos esenciales, como Ernie, No Bert o Hip Christmas. En total, la lista contiene más de 3.600 canciones (177 horas y 25 minutos): una semana completa de música para empacharte todo lo que quieras de nieve, trineos, campanillas y cómo no, de amor.

La magia de esta lista de reproducción es que recopila las canciones navideñas que todos conocemos, pero también las versiones de éstas que tal vez no hemos escuchado antes. Porque, ¿a quién no le ha pasado? Un problema con la música navideña es que en ocasiones nos gustan ciertas versiones de la canción y no la original. O incluso ni sabemos cuál es la original. Pasa con el famoso tema de Sleight Ride, por ejemplo, que tiene decenas de versiones interesantísimas o con A Holly Jolly Christmas. Y queremos oírlas sin parar. Ahora lo tienes todo en la FaLaLaLaLa GREAT BIG Christmas Variety Shuffle List . Pero eso sí, asegúrate de poner el modo aleatorio para tener un respiro entre versión y versión o vas a acabar mareado de las mismas letras una y otra vez.

Así es como la describió el propio Rey, su creador, cuando la lanzó en 2018:

"Se inclina más hacia la música clásica desde la década de los 40 hasta la de los 70; incorpora a cantantes y divas clásicos, orquestas de música clásica y grupos del Now Sound. Pero como quería algo más de variedad, incluí algo de jazz, rock clásico, un poco de electrónica sutil y algo de sabor internacional. Quería un equilibrio entre lo nostálgico y familiar con un poco de lo moderno e inesperado".

Hasta su creador se sorprende con los temas que suenan. Y es que el Rey del Jingaling debe haber escuchado más música navideña que casi nadie. En la lista hay de todo: desde una versión de Little Drummer Boy con una mezcla de música disco hasta una variedad de melodías de la Biblioteca Seeburg. Incluso algunas canciones de artistas y bandas como Jackson Five, Perry Como, Harry Connick, Jr, Carpenters o The Supremes. Ya no hay excusa para no poner a toda pastilla las canciones que alegren, en mayor o menor medida, los últimos días de un año marcado por una pandemia.