Con 45.000€ y unas vacaciones en Dubái: así se pueden saltar los ricos la espera para la vacuna

Con todo el mundo tratando de hacerse con una vacuna contra el coronavirus, una de las preguntas más frecuentes en Reino Unido es: ¿se puede obtener una vacuna de forma privada pagando su coste? La respuesta es todavía no, ya que el Gobierno británico ha anunciado que las vacunas privadas estarán disponibles después de que todas las franjas vulnerables de la población hayan sido vacunadas y los suministros sean abundantes. Los megamillonarios podrán obtenerlas más adelante o buscándolas en otros países actualmente. Y por eso ya existen paquetes turísticos para volar a Dubái, vacunarse y ya de paso disfrutar de unos días de descanso a cuerpo de rey.

El paquete. Dubái siempre ha sido uno de los destinos favoritos de los británicos. Allí viven aproximadamente unos 240.000 ingleses. Y que puedan obtener la vacuna en el país sin complicaciones ha llevado al club exclusivo de viajes Knightsbridge Circle a crear un paquete vacacional para mayores de 65 años valorado en 45.000 euros. Esto incluye tres semanas en un hotel de lujo, gastos de avión, PCR y traslados. Pero lo mejor del paquete no es eso. Sino las dos dosis de vacuna Pfizer o Sinopharm que recibes allí por contratar los servicios.

Los que lo adquieren reciben la primera dosis al día siguiente de su llegada y la segunda poco antes de irse, mientras tanto pueden disfrutar de 21 días de sol, playa y relax.

¿Quiénes son? Knightsbridge Circle es un club al que solo se puede acceder "por invitación" de personas millonarias que pagan 30.000 euros al año por un servicio único y personalizado 24/7, que facilita experiencias de lujo organizadas, desde un almuerzo con el Papa hasta volar en jet privado a las Bahamas en plena pandemia.

¿Cómo lo hacen? No hay que olvidar que los Emiratos Árabes son uno de los pocos países que prescriben la vacuna en la sanidad privada y es uno de los países líderes en el mundo en términos de número de vacunaciones. Hasta el 16 de enero, el Gobierno había suministrado 18,18 dosis por cada 100 residentes de los EAU, según Our World in Data. El país está ofreciendo vacunas gratuitas Covid-19 a todos los ciudadanos y residentes, pero ahora también ha comenzado a permitir citas privadas. La vacuna que actualmente se pone a disposición del público es la de Sinopharm, aunque algunos residentes pueden recibir la de Pfizer-BioNTech.

Los que pueden recibir esta última, con mayor efectividad, incluyen a los emiratíes y los residentes mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas, las personas con determinación, los trabajadores de primera línea y los trabajadores del sector vital.

Saltarse la cola. ¿Y no están prohibidos actualmente los viajes internacionales en el Reino Unido? Sí, salvo que se tenga una razón comercial para hacerlo, algo que las personas adineradas con un estilo de vida internacional probablemente puedan saltarse.

La secretaria de trabajo y pensiones, Thérèse Coffey, ha admitido que el gobierno del Reino Unido no está en condiciones de detener las compras privadas de vacunas. Pero los suministros de Knightsbridge de las vacunas Pfizer y Sinopharm provienen de la India y los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos en el punto de mira.

En un artículo de The Daily Mail, se hablaba de los efectos de la jerarquía en las vacunas: “Como todo en la vida, la combinación de escasez y ansiedad hará que los ricos y los que están bien conectados se salten la cola", escribía la reportera.

La polémica. Hay que tener en cuenta que muchos países están dando prioridad a los ciudadanos más ancianos y vulnerables, así como a los trabajadores de la salud de primera línea antes que a otros grupos de edad y no han anunciado planes para que las vacunas estén disponibles en el mercado abierto. Con todo, la polémica está servida, ya que muchos se quejan de que dichos ciudadanos se estén saltando el orden de vacunación. Otros, en cambio, alegan que se favorece de este modo la descongestión del sistema público sanitario inglés.

Stuart McNeill, fundador de Knightsbridge Circle lo tiene claro. Desde su punto de vista se está haciendo algo muy positivo. "Si estuviera dando la vacuna a hombres de 35 años que van al gimnasio dos veces al día, está claro que sería algo malo". Y recalcaba que los residentes de los Emiratos "ya han sido vacunados", de manera que es "moralmente correcto" que los miembros del club viajen al país para recibir la vacuna.

Comprar ventajas. Hace varias semanas, el Times informaba de que los súper ricos habían estado bombardeando a los médicos privados con solicitudes para vacunarse antes del lanzamiento masivo. Lamentablemente, al menos para estas personas, los médicos dicen que los fabricantes de vacunas están demasiado ocupados cumpliendo con los contratos del gobierno y no harán que las dosis estén disponibles de forma privada durante algún tiempo.

Como predijo Globetrender en su Pronóstico de tendencias de viajes de 2021, los ricos y poderosos están comprando su posición al frente de la cola de vacunación, en un movimiento moralmente cuestionable que está creando una nueva generación de viajeros de élite. Han sido apodados los Vaccine VIPs y en los próximos meses también podrán dirigirse a países como India para recibir las preciadas dosis, que ya las están ofreciendo a través de clínicas privadas por tan solo 6 euros.

Imagen: Unsplash