Un 5% de los europeos necesitan el coche sí o sí. Son las auténticas víctimas del precio de la gasolina

Desde principios de los 2000, ha habido una creciente investigación sobre las conexiones entre el transporte y la exclusión social en Europa. Varios estudios han empleado la noción de "propiedad forzosa de automóvil" para referirse a los hogares que, a pesar de los recursos económicos limitados, poseen y usan vehículos como la única forma viable de acceder a la vivienda, servicios esenciales y oportunidades. Algo que se ha relacionado con una variedad de consecuencias negativas, incluida la reducción de la actividad de viajes, recortes en otras partes del presupuesto familiar y vulnerabilidad a los aumentos en el precio del combustible.

Ahora, con el precio de la gasolina por las nubes, a raíz del conflicto en Ucrania y la paralización de la cadena de suministros, este conjunto de personas vive un drama.

Propiedad forzada de automóviles. La noción de "propiedad forzada de automóviles" (FCO), nacida de la investigación del transporte en las áreas rurales del Reino Unido, se utiliza para definir los hogares que poseen automóviles a pesar de los recursos económicos limitados. Se cree que esta condición hace que los hogares reduzcan el gasto en otros necesidades y/o la reducción de la actividad de viaje al mínimo, lo que puede dar lugar a la exclusión social. Además, la tenencia y uso forzoso de un bien duradero puede ser causa de privaciones materiales, estrés económico y vulnerabilidad ante aumentos en el precio de los combustibles.

El estudio. Varios investigadores han usado datos de "Ingresos y condiciones de vida" de la UE de 2012 (EU-SILC) para arrojar luz sobre este fenómeno en Reino Unido y Alemania. A través del análisis de datos pudieron mostrar los patrones sociales y espaciales, la intensidad de la exclusión social, la privación material y la tensión económica entre los hogares. La investigación concluyó que nada menos que el 6,7% de los hogares del Reino Unido y el 5,1% en Alemania eran FCO.

Ca. 9% of the UK population has low income and high motoring costs = they're in economic stress. These people also find it more difficult to reduce their fuel consumption (low price elasticity of demand)



See linked thread for paper & detailed results https://t.co/B3GzlNp54m pic.twitter.com/afOxUqlTDv