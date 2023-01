Hasta 6.784€ al año de pensión para las amas de casa este 2023: estos son los requisitos para acceder a ellas

Hasta hace poco tiempo, las amas y amos de casa (o trabajadoras/es del hogar) no cotizaban ni para la pensión ni para el resto de prestaciones y subsidios por desempleo, creándose así una desigualdad notable. Ahora sí cotizan en la Seguridad Social en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores por cuenta ajena en España. Tanto para poder acceder a la prestación por desempleo como la pensión contributiva de jubilación.

Sin embargo, para acceder a esta pensión contributiva hay que llegar al mínimo de cotización, que es de 15 años a lo largo de la vida laboral. Es por eso que la Seguridad Social ofrece un tipo de prestación por la que no es necesario haber cotizado un mínimo: las pensiones no contributivas. Y este año pueden ascender a 6.784,54€ anuales.

Pensiones no contributivas. De esta manera, las amas o amos de casa que no hayan cotizado esos 15 años a la Seguridad Social pueden optar a la pensión no contributiva. Esta es, según el organismo , una prestación económica que se reconocen a "aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes, aun cuando hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo".

En estos casos, aunque depende de la Seguridad Social, son gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Una subida en 2023. Tal y como comentábamos en Magnet hace unos días, este año las prestaciones han visto un incremento a consecuencia de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de las familias. La revalorización de las pensiones, recogida en el Real Decreto-ley 20/2022 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), significa un incremento del 8,5% para las pensiones contributivas, y de hasta un 15% para las pensiones no contributivas para este 2023. Lo que beneficia enormemente, en este caso, a las amas y amos de casa.

¿Cuál es la cuantía? La cuantía de esta prestación es fija. Eso quiere decir que cada año se actualiza su cuantía. Y este 2023 es de 484,61€ al mes. Un total de 6.784,54€ anuales divididos en 14 pagas. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si dentro de la misma unidad familiar viven dos o más personas que reciben esta prestación no contributiva, la cantidad para cada uno de ellos cambia. Si hay dos convivientes: 446,92€ mensuales. Si hay tres convivientes: 420,63€ mensuales.

¿Cuáles son los requisitos? El principal es que se haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación (65 años). También es obligatorio haber residido de manera legar y efectiva en España durante al menos 10 años y, que al menos dos de ellos se encuentren inmediatamente y consecutivos anteriores a la fecha de la solicitud. Por último, es imprescindible no estar cobrando ya ninguna otra pensión contributiva de jubilación o viudedad. Puedes consultar toda la información en el portal del IMSERSO .

Además, para acceder a esta pensión se deberá demostrar una vulnerabilidad económica. Es decir, probar que se tienen rentas o ingresos inferiores a los 5.899,60 euros al año. Y, en el caso de pertenecer a una unidad familiar, se tendrá en cuenta los ingresos de toda la unidad para conceder la pensión.

Imagen: Unsplash