Un 80% de la población mayor vacunada y los contagios disparados: qué está pasando en Israel

Apenas unas semanas después de que la mayor parte de países iniciaran sus campañas de vacunación, Israel ya ha administrado la primera dosis al 28% de su población. Es un porcentaje único, por lo aventajado. Sólo Emiratos Árabes Unidos, nación de circunstancias muy específicas, se le acerca. Acaso sin pretenderlo, Israel acapara las miradas de medio planeta. Acaso sin pretenderlo, Israel acapara las miradas de medio planeta, al ejercer de avanzadilla en el impacto que la vacunación pueda tener sobre la epidemia. Un impacto, de momento, invisible.

Al alza. Dos datos ilustran el carácter aparentemente contradictorio de su triunfo logístico. Por un lado, en torno al 80% de la población mayor de 60 años ya ha recibido la primera dosis. El grupo más vulnerable frente a la enfermedad estaría así en una fase muy avanzada de su inmunización. Por otro, el país afronta una escalada de contagios muy aguda. Sumergido en su tercer confinamiento, Israel observa cómo su IA ronda los 1.000 casos por cada 1000.000 habitantes.

¿Qué está pasando?

Las expectativas. Pese a su admirable campaña de vacunación y a un confinamiento comercial y social estricto, Israel vive su peor ola de contagios desde el inicio de la epidemia. Se trata de algo llamativo por las expectativas depositadas en los datos a corto plazo del país. Hace ocho días, Eran Segal, científico del Weizmann Institute, la institución que monitoriza la epidemia en Israel, decía lo siguiente: "Esta semana esperamos observar el efecto de las vacunas con una caída en el número relativo de población mayor entre los pacientes críticos".

Israel:



1.8 million vaccinated (~21% pop.)



~72% of all 60+ years old



~80% of all 70+ years old



This week we expect to see the effect of the vaccines, by a drop in the relative number of 60+ years old out of the critically ill patients. Our projection is the blue dashed line pic.twitter.com/OrAjl9WqrJ