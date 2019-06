Abderramán III, el califa cordobés, pelirrojo y de sangre vascona al que Vox ha retirado una estatua

El ensalzamiento de la historia de España tiene un rol fundamental en la narrativa de Vox. Su programa electoral planteaba una visión desacomplejada del pasado hispánico, esbozando un "plan integral" para el "conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización", con especial hincapié en las "gestas y hazañas" de "nuestros héroes nacionales". ¿Cómo se sintetizaría en caso de alcanzar el poder?

Cadrete ha ofrecido el primer ejemplo.

Coalición. Hace un mes, la localidad zaragozana entregó las llaves del ayuntamiento a la coalición conservadora. El PP se adjudicaría la alcaldía, pero tanto Vox (con dos carteras) como Ciudadanos (con una) participarían en el gobierno de coalición. La primera medida del ejecutivo, constituido el pasado fin de semana, fue muy sencilla: retirar un busto de bronce dedicado a Abderramán III, califa de Córdoba entre el 921 y el 961.

¿Por qué? La orden surge de la cartera de Urbanismo, controlada por Jesús García Royo, concejal de Vox. El año pasado, la formación impulsó una campaña a pie de calle para retirar la estatua. Recopiló numerosas firmas entre los vecinos de Cadrete e incluyó la medida en su programa electoral. Sus razones: "No es representativa de la sociedad actual ni del pueblo, y no hay motivo para que en la plaza principal haya símbolos que no representan al pueblo".

Su destino. La estatua fue instalada por el gobierno saliente en 2016, en el contexto de unas jornadas de recreación histórica. Abderramán III es una figura clave en la historia de la villa. Sus orígenes se remontan al castillo levantado en 935 con objeto de asediar la ciudad de Zaragoza, por aquel entonces controlada por la familia Banu Tuyib y en abierta rebeldía contra el califato. Abderramán ordenaría construir la fortaleza y comandaría la expedición, acampando en Cadrete.

Significativo. La medida encaja bien en la retórica triunfalista y apologética que el partido proyecta sobre la historia de España. Y también divisiva. Abderramán III tiene tanto de patrimonio hispánico como sus pares cristianos. Nacido en Córdoba, hijo de una concubina cristiana, nieto de Onneca Fortúnez y bisnieto de Fortún Garcés, caudillo de Pamplona, por su sangre corría más herencia vascona que árabe.

De hecho, las crónicas de la época le relatan como un hombre apuesto, alto, de tez clara, melena pelirroja y ojos azules.

Historia. Nada fuera de lo común. Los orígenes cristianos e ibéricos de Abderramán III son comunes a muchos otros califas o líderes musulmanes. Como se explica aquí, eran numerosos los monarcas islámicos que contraían matrimonio con mujeres del norte y cristianas. Personajes como Alhakén II (pelirrojo, hijo de Abderramán) o Subh Umm Walad trazarían sus orígenes a Navarra, y tendrían una influencia determinante en la corte de Medina Azahara.

Las relaciones familiares y políticas de Al-Andalus y los reinos cristianos eran más complejas y poliédricas de lo que España se suele contar a sí misma. Las alianzas entre familias como los Banu Tuyib o los Banu Qasi con monarcas cristianos eran comunes, así como los orígenes nativos e ibéricos de hombres tan importantes como Almanzor (con busto en Calatañazor).

Nacionalismo. La decisión de Vox se adscribe así a una visión binaria y nacionalista de la Reconquista, en línea con su admiración por las gestas militares del Imperio o por figuras como el Duque de Alba (cuyos europarlamentarios prometen llevar en la solapa si los políticos del N-VA flamenco hacen lo propio con el lazo amarillo independentista). Sus propios líderes se valen de la palabra "Reconquista" para definir su acceso a las instituciones.

El busto de Abderramán III en Cadrete sólo es su primer triunfo político.