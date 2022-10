Acabamos de encontrar el mapa más antiguo conocido del cielo nocturno. Ha estado siempre ante nuestras narices

Para dar con el último gran tesoro de la historia de la ciencia los investigadores han tenido que excavar, pero no en tierra o arena, sino en un antiguo códice medieval de un monasterio del Monte Sinaí, Egipto. El proceso ha exigido años de trabajo y tecnología sofisticada, pero el premio que han recibido a cambio los archivistas lo compensa con creces: parte del mapa del cielo estrellado más antiguo que se conoce, con cálculos de Hiparco de Nicea, una joya buscada desde hace siglos.

El resultado es fascinante. El camino hasta él también.

Quizás lo más curioso del hallazgo es que el catálogo no estaba escondido en una catacumba remota o catacumba, ni en un cofre recién desenterrado, sino bajo las páginas del Codex Climaci Rescriptus, una colección de textos siríacos escritos hacia los siglos X o XI que contiene el célebre Scala Paradisi, un tratado religioso escrito por el monje Johnannes Climacus (579-649).

Los expertos saben desde hace tiempo sin embargo que el pergamino podía contar más cosas, muchas más: además de una valiosa joya medieval, el códice es un palimpsesto, un documento reutilizado y que conservaba huellas de escritos anteriores que se habían intentado eliminar… sin demasiado éxito. Más o menos, igual que un documento con diferentes sustratos.

Hoy quizás nos pueda sorprender, pero hace siglos, cuando no resultaba tan fácil disponer de los materiales necesarios para plasmar las ideas por escrito, los escribanos solían raspar textos antiguos para reaprovechar el pergamino. Cosas de la vieja (vieja) escuela. La pregunta del millón con el códice del Monasterio de Santa Catalina, en la Península del Sinaí, era: ¿Qué ocultaba?

Para resolver las dudas de una vez por toda el Museo de la Biblia —con sede en Washington—, dueño de buena parte de los 146 folios del manuscrito, decidió someterlo a un análisis cuidadoso. Durante años tomó imágenes multiespectrales para descifrar los restos de tinta que el ojo humano no puede apreciar a simple vista y envió el documento a la Tyndale House, en Cambridge. El objetivo: descubrir la capa oculta de texto, probablemente —creían— más textos bíblicos o teológicos.

“Entre 2012 y 2016, equipos de pasantes de verano trabajaron duro para descifrar lo que se había borrado”, explica la Tyndale House. Con el paso del tiempo los expertos se dieron cuenta de que el contenido podía resultar mucho más interesante de lo que habían imaginado en un principio. En 2012 uno de los estudiantes del erudito bíblico Peter Williams, de la Universidad de Cambridge, ya había detectado entre el material un pasaje escrito en griego y atribuido al astrónomo Eratóstenes.

Decididos a tirar del hilo en 2017 los expertos volvieron a examinar las páginas con tecnología multiespectral de última generación y desplegaron todos los recursos a su alcance. Especialistas de California y Nueva York tomaron 42 fotografías de cada página sometiéndolas a diferentes longitudes de onda de luz. Para buscar las mejores combinaciones de frecuencias se apoyaron además en algoritmos. Todo para descubrir al fin qué eran aquellos textos que llevaban siglos sin leerse.

