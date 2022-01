Adiós a comentar MasterChef en Twitch: la plataforma no mediará más cuando demanden a un streamer

Hace unos días, la famosa creadora de contenido Pokimane estaba en pleno directo en Twitch con 25.000 espectadores y se le ocurrió ver la serie Avatar. Esta práctica, conocida como "TV Meta" (ver películas, series o escuchar música en directo y comentarlas) lleva meses de moda. Hasta ahora. Con más de ocho millones y medio de seguidores, ella y otros streamers han sufrido las consecuencias de una nueva norma de Twitch que versa en las reclamaciones de derechos y copyright: el principal eje de los problemas más recientes.

Se acabó el chollo. Pero con mucha polémica de por medio.

¿Qué está pasando? El motivo principal de estos baneos se encuentra detallado en las nuevas políticas de la plataforma. Es básicamente el hecho de emitir series, animes o contenido con derechos de autor a nivel general, aunque reproducir música con derechos también es una de las causas más habituales. Evidentemente, se trata de una práctica ilegal, pero la novedad está en que hace un tiempo no se castigaba y ahora está empezando a causar estragos en las filas de streamers. Y es que, durante las últimas semanas, la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (DMCA) ha provocado cientos de expulsiones temporales o definitivas.

Algunos creadores están recibiendo multas de miles de euros debido a que se trata de una legislación en la que Twitch se borra del camino, literalmente. Antes tenía que mediar para solucionar el conflicto, pero ahora las compañías pueden reclamar directamente el contenido a los streamers demandándoles sin que Amazon tenga que ejercer de intermediario para más asuntos que no sean notificar a las partes afectadas.

La norma. Según la plataforma, "la responsabilidad recae en el titular de derechos y en el titular de la cuenta de Twitch y la compañía no se encuentra facultada ni capacitada para emitir dictámenes jurídicos en relación con imputaciones por infracciones de derechos de autor". En su página web detallan: "Nuestra política consiste en acatar las leyes y las resoluciones judiciales relativas al uso de nuestros servicios y a la conducta de los titulares de nuestras cuentas. [...] La responsabilidad de resolver la controversia recae en el titular de derechos y en el titular de la cuenta".

Por si alguien quería leer al respecto, está literalmente en la página oficial https://t.co/wY0WDdPiO4 pic.twitter.com/hjck9xo1iM — Drakeout  (@DrakeoutYT) January 8, 2022

Adiós al ‘TV Meta’. Esto ha llevado a los streamers a una bonanza de eliminación de VOD y de clips. Porque si la burbuja aún no ha estallado, está a punto de hacerlo. A Pokimane el aviso de infringir los derechos de Avatar le llegó en mitad de la retransmisión, que acabó de manera abrupta. El bot de StreamerBans en Twitter avisó de que la sanción era real, algo que no se creían los seguidores de la streamer. Más tarde la creadora de contenido lo confirmaba en sus redes.

El asunto no se queda en anécdota porque lo de emitir reacciones a shows de televisión es algo de lo más habitual, también en territorio español (y andorrano). No hay más que echar un vistazo a la categoría de Just Chatting para ver que la gente hace mucho más que hablar, y amparan bajo ese grupo directos de gente viendo series o películas. Un asunto que puede traerles serios quebraderos de cabeza a los 'creadores', un término que queda en entredicho cuando se dedican a emitir contenidos ajenos y se convierten en opinadores sobre una producción audiovisual con copyright.

Comentar MasterChef en Twitch y ganar millones. El reconocido streamer xQc se ha pasado años viendo y comentando MasterChef desde su silla gamer. Hace unos días criticaba la prohibición y señalaba que era automatizada, no manual, e implicando que a los propietarios de material con derechos de autor realmente no les importa si los transmisores lo consumen. Luego procedía a ver Master Chef en su streaming. No está claro si quiera si el creador de contenido ha estado en contacto con el programa de televisión. No es ningún secreto que ha estado en contacto con Gordon Ramsay a través de Twitter.

Pero xQc puede no tener tanta confianza en el resultado de esa conversación porque ya está eliminando todos sus VODS de los últimos dos meses para evitar problemas de derechos de autor.

THE MASTERCHEF META IS OVER! pic.twitter.com/PRd46aJMbo — hasanabi (@hasanthehun) January 8, 2022

Polémica. Todo este embrollo ha generado polémica entre la comunidad y la plataforma, aunque el hecho de emitir en directo contenido con derechos de autor es algo que no puede hacerse por la propia existencia del copyright. Sin embargo, el desconocimiento está llevando a expulsiones masivas y a sanciones económicas que hacen que informar de este asunto sea primordial, aunque siempre existen casos donde no queda claro si una reclamación es correcta o no, por lo que algunos creadores exigen mayores derechos a la hora de defenderse ante compañías multinacionales, considerando que tienen las de perder ante cualquier conflicto.

El streamer Devin Nash, argumentó hace algún tiempo que se producirían demandas si los streamers no comenzaban a tomarse en serio la DMCA. Incluso advirtió que algunos delincuentes podrían enfrentarse a la cárcel por violar la ley intencionalmente y sacar provecho de ella. La estrella de Twitch CohhCarnage lo expresó muy bien después del baneo de Pokimane: "Es posible argumentar que Pokimane fue una tonta por intentar eso. Al igual que todos los demás que transmiten contenido con riesgos obvios de DMCA. Pero que Twitch esté sentado mirando mientras todo esto sucede también es bastante frustrante".

Lo que importa es el dinero. La naturaleza del streaming, el entretenimiento y el mundo del espectáculo trata de traspasar los límites. Para triunfar en la industria, hay que seguir las tendencias. Por eso hemos visto piscinas hinchables en el pasado. Si la tendencia se convierte en reaccionar a Gordon Ramsay preguntando por la salsa de cordero, o viendo Avatar con tu chat, los streamers van a hacer precisamente eso⁠, incluso si las legalidades son turbias en el mejor de los casos. No importa cuántas veces Sodapoppin, shroud u otros digan "transmitir programas de TV en Twitch es malo", los streamers lo harán siempre que obtengan visitas.