Adiós a las dietas milagro y a la cosmética fraude: Instagram las restringirá a menores de edad

Después de dar un paso al frente contra contenido que incita al suicidio o trabajar en el desarrollo de un nuevo algoritmo para frenar el acoso, ahora Instagram restringirá la publicidad de productos adelgazantes. ¿Objetivo? Proteger a los menores de edad de un bombardeo promocional que busca vender productos que no cumplen lo que prometen y que incurren en la publicidad fraudulenta.

¿Qué ha pasado? Tras meses de presión tanto por parte de usuarios anónimos como de colectivos como I Weigh, Instagram ha accedido poner barreras a la publicidad de dietas milagro y productos detox. Bloqueará este clase de contenido para los menores de 18 años, un grupo especialmente vulnerable a los trastornos alimenticios. Aunque el procedimiento aún está en desarrollo, desde Instagram aseguran que la idea es que esta publicidad no aparezca en la feed o las stories de los menores. La campaña estará tan centrada en el control de la imagen corporal que también crearán un nuevo botón dedicado a denunciar específicamente las publicaciones relacionadas con las dietas milagro.

¿Por qué? El auge de la publicidad entre las publicaciones de la feed y las stories ha dado pie a la inclusión de promociones segmentadas en base a los gustos de cada usuario. Así, si lo tuyo es la moda, Instagram te ofrecerá anuncios sobre nuevas marcas y prendas. Pero si lo que más buscas son dietas o entrenamientos extremos, la red te mostrará productos relacionados. Teniendo en cuenta que 7 de cada 10 adolescentes están presentes en Instagram la prohibición es de hondo calado. Si en Quebec reducir los anuncios de bollería industrial ayudó a reducir los niveles de obesidad infantil, bloquear la publicidad un cuerpo perfecto en 28 días puede marcar una diferencia entre los adolescentes.

Jameela Jamil. La actriz, que protagoniza junto a Kristen Bell la serie de Netlflix The Good Place, es también la impulsora de I Weigh, un movimiento que reivindica desde las redes la necesidad de vivir un cuerpo sano ajeno a los cánones que llegan desde la moda y la publicidad. Jamil lleva más de un año denunciando específicamente a las autoras de la tendencia al alza que ahora restringirá Instagram. Las piruletas saciantes que promocionaba Kim Kardashian o los tés que su hermana Kylie Jenner pone a la venta para adelgazar rápido son, para I Weigh, "parte de una narrativa que gana dinero a costa de la inocencia de las chicas más jóvenes".

"You're selling us self-consciousness." Jameela Jamil explains why she thinks the Kardashians are "double agents for the patriarchy", in the latest Ways to Change the World podcast. pic.twitter.com/NWHfGH2wNs