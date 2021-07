Así es Sun Valley, la cumbre de billonarios "tech" donde se dirime el futuro de la sociedad

Hace unos días, el Aeropuerto Friedman Memorial en las cercanías de Hailey, Idaho (EEUU) se inundaba de jets privados. De ellos salían las personas más poderosas del mundo en tecnología, mercados y comunicación para hacer, una vez más, peregrinación en la conferencia anual de Sun Valley. Un evento megasuperexclusivo organizado por el banco de inversión Allen & Company. La reunión, representada en la famosa serie Succession de HBO, es conocida por algo más que ver a Zuckerberg y a Bezos codearse en chalecos de lana en un camping, también se ha convertido en un hervidero de contactos y acuerdos.

Vamos, que este no se parece a ningún campamento de verano del que hayas oído hablar. Y durante unos días se convierte en el epicentro de una clase privada de multimillonarios cuyo poder es omnipotente y casi intocable por cualquier Gobierno.

La conferencia. La conferencia de Sun Valley es básicamente un buen momento donde los magnates de la tecnología y los medios pueden pescar un poco con mosca mientras logran acuerdos de fusión multimillonarios. Todo esto a la vez que varios miembros de la prensa financiera revolotean por la periferia del complejo desesperados por una instantánea de Mark Zuckerberg. O así es como lo resumía este artículo de The Guardian. Digamos que una especie de Davos, una forma de concentración de la riqueza, disfrazada de algo amigable.

So many billionaires in private jets flew to Sun Valley to hear @BillGates rave about climate that the FAA had to stop temporarily shutdown Western air space to other air traffic.



No #ClimateHypocrisy here. Move on.https://t.co/oDUafFdXBN pic.twitter.com/YLt1nM3WJd