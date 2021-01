El auge del "regifting" o por qué estamos revendiendo más regalos que nunca durante la Navidad

¿Quién no ha recibido un regalo el día de Reyes y se ha quedado un poco desilusionado? No todo el mundo tiene buen gusto a la hora de regalar y que te sorprendan con algo que no te termina de encajar no quiere decir que te lo tengas que quedar a la fuerza. Vivimos en una sociedad donde el refrán “a caballo regalado no le mires el diente” ha pasado a un segundo plano. Y para demostrarlo, un estudio revela que cuatro de cada diez españoles aseguran haber vendido ya algún regalo recibido en fechas navideñas en el mercado de segunda mano. Este fenómeno recibe el nombre de regifting, y cada vez es más común.

Una práctica frecuente. Gracias al auge de la economía circular promovida por las aplicaciones y webs de segunda mano, que permiten a los usuarios sacar rendimiento de productos que no queremos, el regifting se ha convertido en una práctica cada vez más extendida. Pero, ¿cuáles suelen ser los motivos? Principalmente el hecho de que el destinatario realmente no necesitaba o no iba a utilizar el artículo (46,2%), que no le servía o no le iba bien —principalmente cuando el regalo se trata de una prenda de ropa— (20,1 %) o porque, sencillamente, no le gustó (18,8 %). La mayoría de los españoles que vendieron los regalos que no quisieron quedarse las navidades pasadas ganaron una media de 70 euros.

Depende de qué hay en el paquete. El regifting no ocurre en todos los tipos de regalos por igual. De hecho, el regalo con menos acierto y, por tanto, al que se otorgó más salida en estos mercados fueran los artículos de ropa (49,6%), así como los complementos de moda (19,7%) y otro clásico de las navidades como son los perfumes, con un 14,41% de encuestados que afirmaron no estar contentos con él.

Y también existen diferencias generacionales. Según los jóvenes, los productos en los que más se equivocan al hacerles regalos son los videojuegos (51,4 %), instrumentos de música (46,7 %) y ropa para el hogar (38,6 %). Sin embargo, los adultos señalan que son las entradas de espectáculos (58,3%) seguidas de los libros o cómics (53,3 %) y los objetos de decoración (42,1 %).

Adultos y del norte. Lo cierto es que los que más acuden a este regifting para salvar su cuello estas navidades, quizás porque les ha pillado el toro por los cuernos o por falta de tiempo, son los adultos. En total representan un 44,3% del total, seguidos de los jóvenes de entre 18 y 29 años, con un 42,3%. Un dato curioso es que la comunidad española que más realiza esta práctica es Cantabria. En total, el 50% de los cántabros vendió en el mercado de segunda mano un regalo de navidad no deseado. Y los asturianos no se quedan atrás: un 47,5% lo hicieron. Les sigue Aragón, con un 46,9%.

También para comprar. Además del auge del regifting, otra de las conclusiones del Christmas Report 2020 indica que casi tres de cada 10 españoles también compra regalos de Navidad en el mercado de segunda mano (26%). El principal motivo es porque les resulta una alternativa más económica. Asimismo, las regiones en las que los españoles afirman recurrir más al mercado de segunda mano para comprar sus regalos de Navidad son Murcia (36,40 %), Galicia (35,7 %) y el País Vasco (33,3 %).

Avalancha en eBay. La plataforma que más se usa para poner a la venta aquellos regalos que no queremos es eBay. Este año, tras el día de Navidad, la gente acudió a su servicio en masa, poniendo a la venta incluso regalos sin abrir, aún envueltos con papel y lazos. Algunos de ellos se describían como "Nuevos regalos de Navidad no deseados" y los precios oscilaban entre los ocho euros y los 50 euros. Incluyen de todo: medias, calcetines, maquillaje, artículos de belleza, joyas e incluso chocolate. Algunos de los vendedores afirman que tienen "razones imperantes" para no querer los regalos de Navidad y dicen que esperan que al subastarlos en línea, otros puedan disfrutar de ellos.

Un usuario, por ejemplo, vendía un regalo sin abrir, todavía envuelto y escribía: “Tengo una razón para no querer este regalo, así que espero que alguien más pueda disfrutarlo. No sé lo que hay en él, pero no lo quiero. Por la bolsa parece un artículo de decoración o de joyería". El artículo que está envuelto en papel plateado se vende por menos de 50 euros y tiene más de 38 ofertas. Otro decía: “Es una larga historia, los regalos son de alguien con quien ya no quiero estar en contacto. Ahora no hablamos, pero fueron hechos antes de nuestra pelea. Espero que alguien más los aprecie porque yo no los quiero".

Un mercado que mueve millones. Este tipo de productos mueve millones en el mercado online. Un estudio elaborado por eBay y YouGov mostraba que en 2015 se gastaron casi 1.900 millones de euros en regalos de Navidad no deseados, lo que equivale a casi 30 euros por persona. En Reino Unido, por ejemplo, solo el 27 de diciembre los británicos vendieron aproximadamente dos millones de esos regalos que no encontraron un hueco en los hogares. Eso sí, seguro que contentarán a otra persona desconocida. Esa que seguramente tampoco encontró lo que quería bajo el árbol, pero que un anuncio en Internet le ha devuelto la ilusión.

La tendencia ha crecido durante los últimos años porque en un contexto de consumo acelerado y de comercio digital donde al día siguiente tienes lo que quieras en la puerta, ya no nos conformamos con quedarnos con lo que antaño elegían para nosotros. Esto unido al auge de plataformas online como Wallapop o Ebay que nos lo ponen aún más fácil culmina en lo que ahora llamamos el fenómeno del regifting.

Imagen: Unsplash