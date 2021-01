Biden ha quitado el botón rojo de Trump del Despacho Oval. Sí, el que servía para pedir Coca-Colas

Joe Biden es ahora el presidente número 46 de los Estados Unidos. En sus primeras 24 horas al mando de la nación más poderosa del mundo se ha apresurado a desmantelar algunas de las chapuzas que ha dejado el legado de Trump: se reincorporó al acuerdo climático de París, detuvo la construcción del muro fronterizo y volvió a comprometer a EEUU con la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas. Un día movidito, vamos. Pero lo que también hizo fue redecorar el Despacho Oval de la Casa Blanca, quitando cosas que habían pasado desapercibidas para muchos durante todo este tiempo.

Ha colocado los bustos de dos activistas por los derechos humanos: Martin Luther King y Rosa Parks. También ha puesto una piedra lunar, símbolo de hasta dónde pueden llegar los estadounidenses. Pero lo que ha llamado la atención es que se ha deshecho del botón rojo de Donald Trump. No. No era un botón que en caso de emergencia activara los misiles militares hacia algún país o diera la alarma nuclear. Era aún mejor que eso. Al apretarlo, por arte de magia, un mayordomo traía una Coca-Cola Light. Sí, como le gustaban al viejo Donald. Pero ahora, ese botón, instalado en una caja de madera junto a los teléfonos, ya no está.

El detalle hubiese pasado desapercibido de no ser por una publicación en Twitter del comentarista político y presentador Tom Newton Duun, en la que llamó la atención sobre el dispositivo, que bien podría parecerse al temido botón que pudiese iniciar la próxima guerra mundial.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk