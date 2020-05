La brecha de Europa: los países del este han reaccionado mejor al coronavirus que los del oeste

El impacto del coronavirus en los distintos países de Europa ha sido muy desigual. Mientras las principales naciones occidentales han observado cómo miles y miles de pacientes perdían sus vidas cada semana, otras, más al este, en ocasiones más pequeñas, siempre más pobres, han logrado reducir la huella de la epidemia al mínimo. De forma quizá contraintuitiva.

La brecha. La evidencia este gráfico compartido por el economista Branko Milanovic hace unos días: España, Italia, Francia y Reino Unido suman más de 20.000 muertos cada una; Bélgica, Países Bajos y Suecia tienen altísimos ratios de fallecimientos por habitante; Alemania ha identificado más casos que nadie. Al otro lado del extinto telón de acero, sin embargo, el volumen de casos y de muertes es más pequeño. Una frontera invisible.

Why is nobody discussing truly staggering differences in death rates between Eastern and Western Europe? In the @FT graphs none of EE countries is even included. The gap is just striking. (Worldometer, 22 April). pic.twitter.com/pwz7FCv57P