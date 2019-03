¿Bulo, malinterpretación o realidad? Qué hay tras la medida del PP sobre madres sin papeles y adopción

Un titular acaparó ayer la actualidad de campaña en las redes sociales: "El PP quiere blindar a las inmigrantes sin papeles que den a sus hijos en adopción". Recogido y difundido por Newtral, la información recorrió las cuatro esquinas de la red entre gran indignación. La idea era simple: el PP ofrecía un "blindaje" legal a las mujeres irregulares siempre y cuando entregaran a sus hijos en adopción.

¿Es falso? No es del todo cierto. La información original surgía de una pieza de El Mundo publicada en su edición impresa del pasado 10 de marzo. En ella, se expresaba lo siguiente:

El PP quiere blindar a las mujeres inmigrantes sin papeles para que no sean expulsadas de España si dan a sus hijos en adopción (...) La idea de Casado es generalizar en toda España medidas que ya funcionan en la Comunidad de Madrid, donde se garantiza la confidencialidad de la madre que renuncia a su bebé y no se tiene en cuenta si tiene papeles o no. Así, su nombre se encripta en todos los documentos y su identidad sólo puede ser vista por el juez.