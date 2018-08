Cacerías de extranjeros a plena luz en Chemnitz: el nazismo en Alemania acaba de cruzar una nueva línea

Cánticos xenófobos, brazos en alto, cacerías de extranjeros. Por segundo día consecutivo miles de neonazis se manifiestan en Chemnitz, Sajonia, por la muerte de un joven alemán de origen cubano que, presuntamente, murió en una reyerta a manos de un hombre sirio y otro iraquí en la que estuvieron involucrados hasta 10 personas, todas ellas inmigrantes, y entre los que hay otros dos heridos de gravedad.

Sólo uno de los 2.379 homicidios que suceden en Alemania cada año. Un mártir de la causa para los otros que han salido en tropel a las calles y que han agredido a decenas de ciudadanos. Los antidisturbios, superados por la enorme afluencia de radicales a la manifestación (que se cifran en 6.000), no consiguieron detener a la horda, y como indican algunos periodistas de campo, los profesionales tuvieron que replegarse ante la peligrosidad de la zona.

El evento ha sido, como decimos, doble. El domingo, al poco de conocer la muerte de Daniel H., los rumores empezaron a circular en grupos de Facebook de extrema derecha, lo que llevó a una manifestación improvisada de algo menos de un millar de personas.

Al día siguiente, y después de que se confirmase que la policía iba a detener a un sirio y a un iraquí en relación con este caso, miles de personas se reunieron en el centro de Chemnitz en dos manifestaciones opuestas: la convocada por la organización de extrema derecha Pro Chemnitz, a la que fueron unas 6.000 personas, y la organizada la izquierda, a la que asistieron unas 1.500 personas. Esta vez la respuesta antixenófoba era la minoría.

Lo peor, para los políticos, es que lo de Chemnitz se ha recogido en decenas de vídeos. “En Alemania no hay lugar para la justicia de mano propia, ni para los grupos que quieran propagar el odio en las calles, ni para la intolerancia ni el extremismo”, dijo el lunes el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert.

Angela Merkel así como todos los partidos del espectro de la izquierda condenaron rápidamente y con firmeza los actos, pero a los partidos conservadores y de nueva derecha les ha costado más. El CSU o Unión Social Cristiana de Baviera, actual representante en la región, no dijo nada hasta el día siguiente. El Afd o Alternativa por Alemania, representantes de la derecha más extrema y xenófoba y actual primera fuerza opositora del país, tuiteaba: "cuando el Estado ya no puede proteger más, la gente va a la calle y se defiende sola".

La raíz del conflicto es muy clara: desde que en 2015 llegasen al país más de 1,2 millones de refugiados sirios por el plan de Merkel de convertir al país en el estandarte de acogida migratoria europea, se ha disparado la xenofobia y el ultranacionalismo. Tres años más tarde se sienten legitimados por las calles, por las urnas y por muchos políticos que, si no representan directamente el discurso neonazi, no condenan lo suficientemente ataques como el de ayer, buscando así sumar adeptos entre el creciente votante antiinmigratorio.

Varios medios de comunicación han recriminado a la policía de Sajonia haber infravalorado el peligro de las concentraciones previstas, aun teniendo fichados como tenían a varios ultras y hooligans que iban a acercarse al evento. Sajonia, antiguo territorio de la Alemania Oriental comunista de fuerte sentimiento patriótico y lugar en el que algunos sociólogos han dicho que se minimiza su tendencia al extremismo nacionalista, es también la cuna del recientemente nacido movimiento de Pegida (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente).

Aunque son fenómenos relacionados, una cosa es el crecimiento del sentimiento xenófobo y el auge del voto nacionalista (comprensible, además, por el estancamiento salarial del país en las últimas décadas), y otra muy distinta que, en un país cuya sombra del racismo es tan alargada, empiece a haber grupos violentos nostálgicos con el ideario de Hitler. Hay un miedo patente a que vuelva en Alemania el nazismo. “Cuando la excitación de multitudes de extrema derecha crea disturbios en el corazón de Alemania y el Estado de Derecho se ve sobrepasado recuerda un poco la situación de la República de Weimar”, dice hoy el medio Der Spiegel en su web.

Far right? Or ordinary Germans sick and tired of being attacked by Merkels migrants? #Chemnitz pic.twitter.com/PHU0kV9Kvv