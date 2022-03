China declaró una "guerra" contra la contaminación en 2014. Ya ha reducido un 40% de las emisiones

Desde que Beijing fue sede de los Juegos Olímpicos en 2008, China ha tomado medidas para mejorar la calidad del aire en sus ciudades, a pesar de seguir siendo el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo. Es significativo también que China, que sigue siendo el mayor contaminador , esté en la mejor posición para convertirse en una superpotencia de energía renovable: aunque el país "solo" alberga el 18% de la población mundial, quema el 28% de todo el combustible del planeta.

Su compromiso de alcanzar el 35% de sus necesidades energéticas por medio de renovables ha provocado que en los últimos años se haya convertido no solo en uno de los grandes productores, sino también en un importante mercado para la energía solar fotovoltaica .

El cambio. Si bien el país tiene un largo camino por recorrer y continúa construyendo centrales eléctricas de carbón que contribuyen a la contaminaciónque es la principal causa del calentamiento global, ha logrado una mejora cuantificable en la última década. Desde 2014, cuando el primer ministro Li Keqiang declaró una "guerra" contra la contaminación, ha habido una reducción del 40% en las emisiones del país, según datos satelitales analizados por el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago.

This, from @lili_pike on how China siginificantly improved its air quality in a short period of time is fascinating.



