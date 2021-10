Cinco años después del referéndum, el 53% de los británicos piensa que el Brexit va bastante mal

La historia está lejos de terminar. La relación entre el Reino Unido y la UE posterior al Brexit, irritada por decir lo mínimo desde que los nuevos acuerdos entraron en vigor de verdad, sigue siendo un dolor de cabeza para los ingleses. Las nuevas reglas fronterizas han perturbado el comercio. Y de telón de fondo, lo que faltaba: problemas de la cadena de suministro que han resultado en estantes vacíos en algunos supermercados y una escasez generalizada en las estaciones de servicio.

Algunos culpan de los problemas al divorcio con la Unión, pese a que Europa también enfrenta una escasez de conductores de camiones. El 53% de los británicos ya piensa que el Brexit les está yendo mal.

Algo va mal. Una encuesta de YouGov preguntaba a los británicos cómo pensaban que estaba funcionando la salida del país de la UE y el 53% opinó que el Brexit va mal. Es la primera encuesta en sugerir que la mayoría de ciudadanos piensan así desde que se llevó a cabo el referéndum. En realidad, el 21% cree que va "bastante mal" y el 32% que va "muy mal".

La cantidad de personas con una visión positiva del Brexit se ha reducido en siete puntos desde junio, hasta el 18%. De ellos, el 14% piensa que iba "bastante bien" y sólo el 4% señaló que "muy bien".

Britons think Brexit is going badly, and it's an opinion more people have come to as the year has gone on



Going well: 18% (-7)

Going badly: 53% (+15)

Neither: 21% (-4)



Changes from Jun 21, 2021https://t.co/Vc1NkmmAS0 pic.twitter.com/KcVUpHOJ9B