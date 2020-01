Civetas, crías de lobo y murciélagos: qué relación hay entre la cocina china y el coronavirus de Wuhan

¿Cuál es el origen de la cepa 2019-nCoV? Es una pregunta que tanto la Organización Mundial de la Salud como el gobierno chino han tratado de responder durante las últimas semanas. La respuesta podría encontrarse en un enorme mercado de productos frescos a las afueras de Wuhan, el epicentro de los contagios, lo que ha espoleado toda suerte de teorías sobre el rol de la cocina china en la crisis.

¿Cuánto hay de cierto? Esto es lo que sabemos.

Origen. El 1 de enero las autoridades chinas clausuraban el mercado de Huanan, el más grande de Wuhan y uno de los más importantes del centro de China. El grueso de los primeros contagios se concentraba o bien en trabajadores del mercado o bien en compradores habituales. El primer fallecido por coronavirus, un hombre local de 61 años, era un asiduo de los puestos. La OMS alertaba sobre ello el 12 de enero.

¿Por qué? Desde el principio, la investigación ha tenido muy presente el precedente de 2002, cuando otro coronavirus, en este caso asociado a enfermedades respiratorias, causó la muerte de más de 700 personas en todo el mundo. Su origen también se encontraba en China. Más en concreto en la provincia de Yunnan, donde una civeta, contagiada a su vez por un murciélago, transmitió el virus a un humano.

Un caso de zoonosis. Uno que probablemente se ha repetido.

Carne. Se sabe que el mercado de Huanan comercializaba animales vivos y piezas exóticas, tales como serpientes, koalas, zorros, civetas, cocodrilo, camello o crías de lobos. Como se explica en este reportaje, no era la norma. La mayoría de puestos vendían pescado y marisco. Pero un puñado de tiendas ofrecía piezas de caza y especies salvajes muy apreciadas por el paladar chino. A menudo, sin controles sanitarios.

Una imagen (o decenas de ellas) vale más que mil palabras. Los vendedores mataban y seleccionaban la carne de algunos animales en el acto, muchos de ellos cazados días atrás, en entornos sucios y con materiales inadecuados.

Photo from Douban of a menu at #Wuhan Huanan Seafood Market. Don't know when it was taken, but they sell all kinds of wild animals incl. live wolf pups & palm civets. 2nd photo taken after outbreak discovered shows this storefront (3rd left) covering word “野 (wild)” in its name. pic.twitter.com/HiQlzX4XBX