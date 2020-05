Cómo Bill Gates se ha convertido en el George Soros del movimiento anti-confinamiento

Cuando un reducido grupo de australianos se reunió el fin de semana pasado en protesta contra el confinamiento, lo hicieron entonando un singular cántico: "Arrestad a Bill Gates". La petición, si bien abstracta, se fundamentaba en una creencia muy difundida por los confines de la red: el coronavirus no es sino una fabricación cuyo principal ideólogo, Gates, aspira a rentabilizar mediante oscuras vacunas futuristas.

Fue el último y más llamativo acto de una teoría de la conspiración extendida al albur de la pandemia.

Larga tradición. Gates lleva siendo objeto de teorías de la conspiración desde hace décadas. Una de las más extendidas le acusa de impulsar campañas de vacunación masivas como un método para control a la población. Naturalmente, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero su particular énfasis en las campañas de vacunación ha entroncado con un revival del movimiento antivacunas.

Y ahora, con el coronavirus.

Mezcolanza. Como relata este artículo de BuzzFeed, la oposición al confinamiento brota de una abigarrada mezcolanza de conspiracionistas. En las protestas se entremezclan antivacunas, negacionistas del coronavirus, activistas anti-5G, seguidores de QAnon y otros grupos variopintos. Todos ellos interpretan la epidemia como una excusa para que los gobiernos occidentales, meros lacayos de figuras como Gates, controlen sus vidas.

The crowd has broken into chants of "arrest Bill Gates" at the anti-lockdown protest at Parliament House in Melbourne @theage. The crowd has grown considerably since midday. pic.twitter.com/T13u3s7Ld7