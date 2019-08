Cómo una enorme isla volcánica de piedra pómez puede ayudar a conservar el arrecife de coral

Una pareja que navegaba por las islas Fiyi a principios de agosto se topó con una masa gigante de piedra pómez que les impedía la correcta circulación por el mar. Tras compartirlo en sus redes sociales han sido las imágenes tomadas por vía satélite las que han aportado más información sobre este fenómeno de la naturaleza que ya ocupa la superficie de 20.000 campos de fútbol.

150 kilómetros cuadrados. Este es el espacio total que la masa de piedra pómez ha invadido en el océano Pacífico. Tal y como puede observarse en este vídeo la sensación es cómo si una superficie entera del océano se hubiese transformado en tierra. Según las interpretaciones de los expertos que han tenido acceso a las imágenes del satélite, la "isla" actualmente se está desplazando desde Fiyi hacia Nueva Caledonia y Vanuatu. De hecho, de mantenerse la masa unida durante todo un año, expertos como Martin Jutzeler de la Universidad de Tasmania aseguran que podría llegar a Australia.

A Raft of Rock: Volcanoes have a lot of dramatic ways to announce their presence. One of the more subtle and rarely observed displays is the pumice raft... via @NASAEarth #Landsat @USGSLandsat #floatingrockshttps://t.co/gaibdkJMEh pic.twitter.com/rxQZi1xpv8