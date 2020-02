Conducir y hablar por teléfono es una mala idea, incluso con manos libres. Este gráfico es la mejor prueba

Hablar por teléfono mientras conducimos reduce la atención que prestamos a lo que sucede en la carretera. Como consecuencia, varios estudios han profundizado en la problemática y han descubierto que usamos menos los espejos e ignoramos la información que llega por la visión periférica. Precisamente por todo ello, Reino Unido se está planteando prohibir los manos libres.

Llamadas telefónicas. Un estudio publicado en la revista científica New England Journal of Medicine afirma que atender conversaciones telefónicas mientras estamos al volante multiplica por cuatro el riesgo de tener un accidente de tráfico. Da igual que la llamada que atendamos sea a través del sistema manos libres, el riesgo viene dado por la distracción que genera mantener una conversación con una persona que no se encuentra dentro del vehículo.

Por el contrario, si la persona con la que hablamos también va en el coche atenta a la conducción, la distracción es menor porque tanto el conductor como el otro pasajero se permiten pausar la conversación si ocurre algo en la carretera que así lo requiera.

Movimientos oculares. Al estudiar cómo se manifiesta la distracción al volante, una investigación realizada por la Universidad Complutense descubrió que ésta se manifiesta en la forma en la que utilizamos la vista. Resulta que, al mantener una conversación telefónica, el conductor mueve menos los ojos por la escena que tiene al frente, usa menos los espejos y tiende a obviar los cambios que se producen a ambos lados. Es decir, se mantienen concentrados solamente en lo que sucede al frente y miran menos alrededor.

Esta evidencia emparenta con los resultados de otro estudio que descubrió que los conductores distraídos ignoran la información visual que les llega por la visión periférica. De hecho, el perfil de Twitter @drivingchangeou comparte algunos de los gráficos elaborados por los investigadores que ahondaron en la hipótesis de los movimientos oculares.

The eye movements of drivers are fascinating! This graphic from French researchers shows changes in eye movements under different conversation conditons, showing that phone conversation and chatting to a passenger have different effects on where drivers look pic.twitter.com/Q8Yd3kN1hF