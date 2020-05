Ni confinamiento ni tests masivos: el singular triunfo de Japón frente al coronavirus

Dos estrategias han demostrado una elevada efectividad en la batalla de las naciones contra el coronavirus: los confinamientos tempranos por un lado y los testeos masivos de población por otro. En el primer grupo se enmarcan algunos países europeos, como Portugal o Grecia; en el segundo, estados asiáticos como Corea del Sur o Singapur.

Hay vías intermedias, como Alemania. Y una excepcional por (casi) inexplicable. Japón.

Pocos casos. Cuando el Comité Olímpico Internacional anunció su decisión de aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, a finales de marzo, Japón apenas contabilizaba 1.200 contagios. Un mes después la cifra se había multiplicado por diez. A mediados de abril, Japón registraba entre 600 y 700 nuevos casos diarios, una escalada que motivó medidas extraordinarias por el gobierno.

Ralentizado. El escenario era similar al de Singapur o al de otros muchos países europeos antes. Japón parecía a las puertas de un brote severo. Pero sólo parecía: durante las últimas semanas el volumen de nuevos casos diarios ha decrecido, y hoy Japón no supera los 15.000 contagios oficiales. Tan sólo hay 487 muertos, en un país densamente poblado donde el 28% de la población supera los 65 años, el mayor porcentaje del planeta.

¿Cuál es el secreto?

Incógnitas. La respuesta es compleja. Por un lado, Japón no ha confinado a su población. El gobierno ha recomendado extremar las precauciones y distanciarse socialmente, pero no existen cuarentenas obligatorias como las implementadas en Europa. Se cerraron escuelas y universidades y se incentivó (con fallas) el teletrabajo. Pero los comercios han podido abrir con normalidad, y quien haya querido salir a la calle ha podido hacerlo.

La actividad sí ha decaído, pero no demasiado. Sólo cuatro de las trece prefecturas declaradas de especial riesgo han recudido su actividad pública un 80%, lo deseado por las autoridades. Algunas, muy próximas a Tokio, tan sólo han ralentizado su vida diaria un 20%. En Tokio, eso sí, el flujo de pasajeros en las principales estaciones de transporte público ha caído entre un 80% y un 70%.

Sin tests. Ok, pero Corea del Sur o Singapur también lograron contener la epidemia sin confinamientos severos. ¿Cómo lo consiguieron? Testeando a grandes capas de la población y trazando a sus contactos cercanos. Sucede que Japón no ha seguido esta táctica. Sólo ha realizado 1.400 tests por cada 1.000.000 de habitantes, muy lejos de Corea (12.000), Singapur (24.000), Alemania (30.000) o Italia (35.000).

What On Earth Is Going On In Japan update: I still don't get it.



For all the unevidenced discussion of an Olympics-related coverup, it's now been 6wks since the postponement and no European/US-style blowout. Active cases have plateaued, deaths never reached 50 per day. pic.twitter.com/f5pM1Thwxh