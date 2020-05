Las dudas en torno al "paciente cero" francés que ubicaría al coronavirus ya en diciembre

Una noticia ha reverberado por las cuatro esquinas de la red durante los últimos días. Un hospital de París habría encontrado un "paciente cero" del coronavirus tras haber realizado una prueba PCR retrospectiva. El hombre, de 43 años, pasó por su unidad de cuidados intensivos el 27 de diciembre. El virus, pues, habría llegado a Europa mucho, muchísimo antes de lo que creíamos.

Qué sabemos. El estudio ha llegado a todos los medios de comunicación por lo impactante de sus revelaciones. El paciente no había viajado durante los últimos meses ni había entrado en contacto directo con alguien proveniente de China. Se trataría de un contagio comunitario, quizá adquirido a través de su mujer, trabajadora en un supermercado próximo al aeropuerto Charles de Gaulle.

Así, el virus ya circularía por Francia en fechas tan tempranas como el 14 de diciembre.

Antecedentes. Una de las grandes cuestiones en torno al coronavirus es el cuándo, el punto en el que comenzaron las transmisiones comunitarias. En España e Italia, un análisis genético ha apuntado al mes de febrero, cuando algunos eventos, como el partido entre Atalanta y Valencia, dispararon los contagios. En California, dos autopsias han sugerido que las primeras muertes por covid se produjeron ya a principios de aquel mes.

En China, el lugar donde comenzó la epidemia, el virus circulaba ya a principios de diciembre; aunque algunos estudios apuntan a noviembre.

Dudas. Por tanto, ¿es posible que Francia contara ya con brotes indetectados a finales de diciembre, cuando China ni siquiera había dado al voz de alarma? Algunos genetistas creen que no. Es el caso de Gaetan Burgio, de la Universidad Nacional Australiana. En un breve hilo de Twitter expone sus dudas respecto al estudio francés por los siguientes motivos:

This is a very much unconvincing evidence of a first #COVID19 case in December 2019 in France without having traveling to China from a retrospective observation for couple of reasons https://t.co/f4Hnu07Z1K pic.twitter.com/JF6pGyPMII