Diseñar barrios periféricos para reducir el uso del coche reduce la desigualdad económica

Existe un alto nivel de desigualdad en cuanto a la salud en Australia y tener un coche y el gasto que conlleva se suman a las desigualdades de la salud entre las familias con bajos ingresos y las familias con altos ingresos. Las características físicas de los barrios influyen en el uso del transporte y, a su vez, incrementan o disminuyen las desigualdades en salud.

El aumento de los precios de la vivienda ha obligado a muchas familias de bajos ingresos a mudarse a la periferia en las principales ciudades de Australia y los residentes de estos nuevos barrios a menudo tienen peor acceso al transporte público, al empleo, a tiendas y a servicios y por eso necesitan uno o varios coches simplemente para ir a trabajar y llevar a los niños a la escuela.

Tanto la compra como el mantenimiento de los coches en Australia es algo muy caro y tiene un impacto negativo en el presupuesto familiar, que a su vez afecta a la salud de dos maneras principales:

Vivir en barrios periféricos donde se depende del automóvil a menudo también condena a los residentes a largos trayectos sedentarios hasta su lugar de trabajo.

Los siguientes casos son escenarios hipotéticos de hogares donde se demuestra cuánto cuesta en realidad tener un coche y la forma en la que usamos los medios de transporte.

La tabla 1 muestra cómo reduciendo el número de coches por hogar se puede reducir el gasto doméstico, incluso si añadimos el gasto en transporte público. Pasar de un hogar con dos coches a solo uno supone un ahorro semanal de unos 41 dólares australianos (28€), incluso después de haber añadido el gasto en transporte público de 41 dólares australianos.

Pasar de un hogar con dos coches a ninguno puede mejorar la economía en 237 dólares australianos (157€) semanales, incluso después de añadir los 10 viajes de ida y vuelta con transporte público. El cuarto escenario, que hace hincapié en ir a pie y usar la bicicleta, muestra la mayor mejora en las finanzas del hogar con familias que se ahorran 294 dólares australianos (195€) a la semana.

En impacto en los hogares de cada uno de estos escenarios varía en función de los ingresos. Para ilustrar dichas variables, hemos comparado la renta media disponible de los hogares por quintiles más altos, medio y bajos según la encuesta ABS de 2015-16.

A pesar de que dejar de tener coche aumentará los ingresos familiares una vez restado el gasto en transporte, la mayor diferencia la experimentan los hogares de clase baja. Esto significa que estos hogares se benificiarían más si prescindieran de los coches y pasaran a adoptar formas de transporte más activas y económicas.

¿Cómo podemos ayudar a las familias a que prescindan del coche? La respuesta está en el entorno en el que vivimos. Los datos recogidos en investigaciones sugieren varias estrategias para mejorar la aceptación de un transporte activo y asequible, al mismo tiempo que se reduce la dependencia al automóvil y las consecuencias perjudiciales para la salud. Dichas estrategias incluyen características de diseño urbanos locales, tales como:

Australia todavía tiene que comprender el potencial de promover el transporte activo y de reducir la dependencia a los coches para reducir la desigualdad en la salud.

