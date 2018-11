Donald Trump ha encontrado un nuevo enemigo para su guerra comercial: el vino francés

Cien años después de firmar el Armisticio de la Primera Guerra Mundial, los líderes internacionales se reunían en Francia con el objetivo de conmemorar tan crucial fecha en la historia del planeta. Pese al empeño del presidente francés, Emmanuel Macron, los mensajes resultaron dispares. Hubo un previsible verso suelto: Donald Trump, que a su regreso a Estados Unidos cargó con dureza contra Francia, su historia, su ejército y... Su vino.

Lo más sagrado.

¿Qué ha dicho? En uno de sus muchos tuits dedicados a Francia, Trump expresó lo siguiente: "En materia comercial, Francia produce un vino excelente, pero también los Estados Unidos. El problema es que Francia se lo pone muy difícil a EEUU para vender sus vinos en Francia, y pone altos aranceles, mientras Estados Unidos se lo pone muy fácil a los vinos franceses. No es justo, ¡debe cambiar!". ¿Otra guerra comercial?

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change!