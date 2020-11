Eslovaquia hizo un test de antígenos a dos tercios de su población. Y le está yendo bastante bien

¿Qué medidas tienen a su alcance los gobiernos europeos para frenar los contagios? Ocho meses después, el continente sigue sin una respuesta infalible. Francia, Bélgica o Irlanda han recurrido a nuevos confinamientos domiciliarios. Alemania ha cerrado cualquier espacio de socialización. España dispone de una catarata de medidas dispares en función de la comunidad, la mayoría de ellas cerradas perimetralmente. No hay soluciones sencillas, predecibles.

De modo que algunos países están experimentando. Y entre ellos destaca Eslovaquia.

¿Por qué? Porque su gobierno ha implementado una medida hasta ahora inédita en Europa: testear a la mayor parte de su población. Lo hizo durante las dos primeras semanas de noviembre y tras un comienzo del otoño desastroso. Su volumen de contagios se multiplicó entre septiembre y octubre, siguiendo un patrón ya experimentado por República Checa. A principios de noviembre y con más de 3.000 casos por día, su incidencia acumulada superaba los 600 por 100.000 habitantes.

Soluciones. Eslovaquia aplicó entonces el recetario habitual: restricciones de movilidad, trazabilidad, confinamientos, etcétera. Pero añadió un nuevo ingrediente: los tests de antígenos. El ejecutivo se propuso originalmente analizar a toda la población. El esquema final fue un poco menos ambicioso: más de 3,6 millones de eslovacos, alrededor de dos tercios del país, se sometieron a una prueba rápida. Entre la primera y segunda ronda de tests, Eslovaquia descubrió 57.000 casos ocultos.

Condiciones. Lo hizo entre la mirada suspicaz de parte de la comunidad científica. Los cribados masivos habían quedado en un segundo plano por dos motivos: requerían de la participación voluntaria de toda la población, condición que ha motivado el fracaso de las aplicaciones de rastreo; y planteaban un reto logístico, dada la tardanza de las PCR. Los antígenos solucionaban este problema. Son menos efectivos (~90% en función del estudio) pero ofrecen un resultado en quince minutos.

¿Cómo arreglar la participación? El gobierno estableció multas de hasta 1.650€ para todas aquellos que no pudieran acreditar su sometimiento al test. Aquellos que no desearan participar eran libres de hacerlo, pero a cambio debían guardar una cuarentena de 10 días en sus casas (bajo multa de otros 1.650€). Más de 20.000 sanitarios realizaron las pruebas en dos fines de semana alternos. Hubo colas. Pero para el 8 de noviembre Eslovaquia tenía una foto relativamente precisa de la situación.

Slovakia update.



More good news! Cases falling for 3 days in a row.



1,200 new cases in Slovakia today.



2 weeks after the 1st round of mass testing incidence and smoothed cases continues to fall. https://t.co/bIx4Uq0rVO pic.twitter.com/Z37KHyt14l