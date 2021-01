España, una excepción lingüística: sólo el 81% de sus habitantes habla español en casa

Hubo un tiempo no demasiado lejano en el que los estados europeos distaban de tener una lengua oficial y homogénea para toda su población. Aquellos años de minorías, diversidad lingüística y débil filiación nacional quedaron atrás. Hoy asociamos "la nación" a un idioma. Los alemanes hablan alemán; los franceses, francés; los polacos, polaco; y así sucesivamente. Pero sigue habiendo excepciones.

España es una de las más llamativas.

Encuesta. Lo ilustra una encuesta de Pew: sólo el 81% de los españoles utiliza el español como lengua vehicular en su hogar. O lo que es lo mismo, lo cuenta como lengua materna. Al menos un 12% de la población emplea catalán o valenciano en su día a día y con sus seres queridos; un 3% el gallego; y un 1% el euskera. El árabe o el rumano tienen una penetración marginal. El resultado es un país multilingüe, donde el vehículo de expresión familiar no siempre es la lengua "del estado".

Romani, a language spoken by Europe’s Roma people, is used at home by 6% of adults in Bulgaria, 2% in the Czech Republic, 2% in Hungary and 1% in Slovakia. (Since the Roma are a nomadic community, these figures are most likely underestimates.)



