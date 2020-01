Los españoles se caen muy bien los unos a los otros. Con dos excepciones: Cataluña y... Canarias

¿Se ha agrietado la convivencia territorial en España? A juzgar por los acontecimientos de último lustro, sí. Cuestión distinta es lo que ilustran los datos. Una encuesta elaborada el pasado noviembre por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Catalunya arroja algo de luces sobre la cuestión. La mayor parte de españoles tiene una buena opinión de los demás. Con dos llamativas excepciones.

Cataluña... Y Canarias.

La encuesta. Aborda diversos temas políticos y se puede consultar aquí. Uno de ellos es la opinión positiva o negativa de los españoles de las distintas comunidades autónomas hacia el resto de sus compatriotas. Un tuitero, @joethebrew, ha elaborado unos gráficos sobre la materia y los ha colgado en este hilo de Twitter. Los resultados son muy ilustrativos. En general, todas las comunidades autónomas tienen buena opinión sobre el resto.

La única excepción general es Cataluña.

There is a common belief that Catalans dislike Spaniards.



This is false.



In fact, there is less anti-Spanish sentiment in Catalonia than anti-Catalan sentiment in Spain.



