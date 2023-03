Estamos viviendo la gran extinción de los insectos (y por mucho que te asqueen, es mala noticia)

Existiendo hasta 30 millones de especies, los insectos no son solo plagas. Son cruciales para el planeta y nuestro suministro de alimentos. Pero cada año, la cantidad de insectos que sobrevuelan, se arrastran o excavan en algunas partes del planeta se reduce. "¿Y por qué son tan importantes las moscas?”, se preguntarán algunos. Pues porque sin ellas no habría chocolate y tampoco helado, porque polinizan tanto el cacao como las plantas que alimentan a las vacas lecheras.

Un mundo sin insectos es un mundo en el que no queremos vivir, sin embargo, no parece que les prestemos mucha atención a estos bichos, incluso cuando muchos de ellos se acercan a la extinción. Los informes muestran que los insectos, en general, están disminuyendo rápidamente.

La crisis de la biodiversidad. Algunas poblaciones han disminuido en más del 70% en solo unas pocas décadas, revelan los científicos en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Docenas de expertos en insectos contribuyeron a una serie de informes en la revista sobre cómo les está yendo en todo el mundo, para bien o para mal. Y sí, bastante mal. Los datos indican una disminución alarmante en los números en todas partes del mundo, con pérdidas de hasta un 25% por década.

Los informes sobre la disminución rápida y generalizada de insectos en todo el mundo han causado gran preocupación a los científicos. Las criaturas se encuentran entre las especies más abundantes y diversas del planeta y desempeñan funciones clave, desde la aireación del suelo hasta la polinización y el reciclaje de nutrientes. Los estudios de casos, como uno de las reservas naturales en el oeste de Alemania, indicaban una caída abismal, con una disminución de alrededor del 75% en 27 años.

La tendencia. Basándose en datos de 166 encuestas a largo plazo en 1.676 lugares, este último estudio indica que los saltamontes son una de las especies que ha sufrido los descensos más significativos La compilación indica que insectos como mariposas, hormigas y saltamontes están disminuyendo un 0,92% anual, lo que equivale a un 9% por década. "Eso es extremadamente serio, durante 30 años significa una cuarta parte menos de insectos", decía el autor principal, el Dr. Roel Van Klink, del Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad.

No somos conscientes. Es cierto. Cómo podemos darnos cuenta nosotros, la gente de a pie de lo que sucede en el mundo de los insectos. Muchas personas tenían la percepción instintiva de que los insectos estaban disminuyendo, a menudo informados por el llamado "fenómeno del parabrisas", en el que se encuentran menos insectos muertos salpicados en los coches. Pero es que incluso los investigadores dicen que es algo real.

¿Dónde? Las pérdidas son más fuertes en el oeste y medio oeste de EEUU y en Europa, especialmente en Alemania. Y las tendencias se han vuelto más negativas en los últimos años, con las mayores caídas desde 2005. Sin embargo, mientras que muchas especies terrestres están disminuyendo, el nuevo estudio muestra que los insectos que viven en agua dulce, como los mosquitos y las efímeras, están creciendo un 1,08% por año.

Esta tendencia positiva fue fuerte en el norte de Europa, en el oeste de los EEUU y desde la década de 1990 en Rusia y probablemente se deba a las nuevas legislaciones sobre la limpieza de aguas.

¿Por qué? Los científicos dicen que no hay pruebas definitivas sobre la disminución de insectos, pero consideran que la destrucción de los hábitats naturales debido a la urbanización es la clave. Este hallazgo sobre la destrucción del hábitat se ha repetido en otras investigaciones importantes sobre la biodiversidad. Las amenazas van desde la deforestación, el cambio climático y las especies invasoras hasta la agricultura industrializada e incluso la contaminación lumínica. "Muerte por mil cortes", es como lo expresaba David Wagner, entomólogo de la Universidad de Connecticut.

El panorama general es complejo: incluso en áreas geográficas cercanas, a algunos insectos les puede ir bien al lado de miembros de la misma especie que están luchando por sobrevivir. Ann Swengel, científica, ha pasado más de 30 años estudiando mariposas. "Hemos visto mucho declive, incluso en muchos sitios protegidos”, explicaba.

La importancia. Las poblaciones abundantes de insectos son vitales por muchas razones, que van desde la forma en que sustentan el suministro de alimentos del mundo hasta la forma en que crean flores a través de la polinización. Aunque la mayoría de nosotros preferiríamos no encontrarnos con muchas de las criaturas más diminutas del planeta, no se puede subestimar su papel en nuestras vidas. Los insectos, como cada parte del mundo natural, están disminuyendo, sí. Pero aún no es demasiado tarde.

Imagen: Unsplash

En Magnet | Australia ha descubierto nuevos y abominables insectos y los ha bautizado con nombres de Marvel