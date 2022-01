Europa está llena de aviones vacíos: 18.000 vuelos despegan sin pasajeros por una ley de la UE

El cielo europeo se está llenando de aviones vacíos. Sí, sin pasajeros ni bienes ni cargamento de ningún tipo. Simplemente un vuelo fantasma sin ningún objetivo más que volar. Bueno, en realidad sí tienen uno: asegurar las plazas del aeropuerto. La variante Omicron ha pospuesto a muchos de volar, y debido a eso, llevar personas y bienes del punto A al punto B se ha convertido en un infierno para miles de vuelos.

Ha creado incluso extrañas alianzas, con ambientalistas y las principales aerolíneas unidas para reducir los vuelos vacíos presionando a la Unión Europea, comprometida en la lucha contra el cambio climático, para que modifique la ley más innecesaria de la aviación.

Vuelos vacíos. El Grupo Lufthansa, que incluye Brussels Airlines, Austrian Airlines, Eurowings y Swiss, tiene que volar aviones "vacíos" solo para mantener sus derechos de despegue y aterrizaje en los aeropuertos europeos. Todo el revuelo se ha originado después de que el gigante alemán del aire dijera que tendría que realizar 18.000 vuelos "innecesarios" adicionales durante el invierno para mantener los espacios de aterrizaje.

Jesus though, 18,000 empty flights by Lufthansa. I feel guilty if I accidentally throw a can in the wrong bin.