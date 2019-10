Extinction Rebellion se ha manifestado en defensa del clima... Boicoteando un tren eléctrico

Las protestas para combatir el cambio climático de Extinction Rebellion en Londres han subido más el tono durante los últimos días. Los activistas que buscan paralizar los centros de poder para imponer sus políticas ambientales han logrado detener el metro en dos estaciones del centro de la capital británica. Aunque el objetivo era simplemente interrumpir el transporte de forma pacífica, el bloqueo derivó en que algunos viajeros pasaran a la fuerza al ver que no podían llegar a sus puestos de trabajo.

¿Qué ha pasado? Activistas de Extinction Rebellion han ocupado durante más de una hora en las estaciones de Canning Town y Stratford en Londres. Tal y como se observa en este vídeo compartido por Twitter, el objetivo era simplemente evitar que los ciudadanos se subieran al metro para ir al trabajo. Ante esta situación de bloqueo, algunos viajeros han comenzado a retirar a los activistas a la fuerza para poder subir al vagón.

¿Por qué el metro? Teniendo en cuenta que se trata de un tipo de activismo que busca un compromiso ante la crisis climática, a priori, no se entiende por qué paralizan un medio de transporte como el metro. Los viajeros que por las mañanas acuden al tren subterráneo para ir al trabajo están tomando la decisión de moverse en un medio de transporte eléctrico, limpio y que no emite CO2, algo que comulga con los valores del movimiento.

Según informa la organización en este comunicado, el objetivo de la movilización de esta mañana era simplemente "concienciar a los ciudadanos de la crisis climática que el Gobierno Británico les trata de ocultar". Dado que muchas personas trabajan en el centro de Londres consideraron que era un buen momento para concentrar una gran cantidad de gente y, además, "generar un impacto sustancial en los negocios dentro de la capital". Sin embargo, la idea siempre fue hacerlo de forma pacífica "tratando de detener los trenes manteniéndose pegados al vagón o encima de ellos".

Disculpas. Según informa a través de Twitter la periodista de ITV London, Chloe Keedy, miembros de Extinction Rebellion le habrían trasladado su arrepentimiento por lo sucedido esta mañana en el metro. Aseguran haber aprendido la lección para próximas ocasiones y piden disculpas a todos los viajeros que se vieron afectados.

#ExtintionRebellion glueing themselves to an electric train. Safe to say the fuel guzzling black cab I had to take to work went towards their “cause”. Safe to say they didn’t say much to my “why an electric train” comment. #DLR #shadwell pic.twitter.com/y7zA8doykj