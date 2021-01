Federalización: así plantea Twitter que las redes sociales escurran el bulto de la moderación

El ecosistema digital está dominado por un puñado de redes sociales privadas, oligopolios con enorme poder. Durante meses la gente se ha organizado en Facebook, YouTube o Twitter para asaltar al Capitolio (sólo un ejemplo de las muchas iniciativas ciudadanas del mundo gestadas en internet en la última década), y acto seguido todas las grandes corporaciones silenciaron en una acción coordinada al aún Presidente del aún país más poderoso del mundo. Un punto de inflexión.

Como explicó el propio Jack Dorsey, CEO de Twitter, se trató de un gesto con enormes repercusiones políticas. Además, aunque una buena parte del mundo, así como los dirigentes de las compañías, considera que se trató de una acción éticamente beneficiosa, nada nos dice que el día de mañana ese puñado de gente tome decisiones que nos afecten negativamente a todos. Estamos a merced de su arbitrariedad.

Es en este clima que Dorsey ha sacado del cajón un proyecto que tiene entre manos desde hace ya un año y medio, Bluesky.

We are trying to do our part by funding an initiative around an open decentralized standard for social media. Our goal is to be a client of that standard for the public conversation layer of the internet. We call it @bluesky: https://t.co/51or6OuNNv