Filtros y una audiencia un 60% más enganchada: así ha resurgido Snapchat desde las sombras

Después de tres años perdiendo adeptos, inversores y beneficios, Snapchat ha resurgido de sus cenizas con un crecimiento del 8% respecto al año pasado. La nueva interfaz de la app, las mejoras en la inteligencia artificial de sus filtros y su nueva faceta gaming han ayudado a reflotar una red social que quedó tocada y casi hundida, después de que Instagram lanzase su propio servicio de stories.

El auge y la caída. Snapchat nació a finales de 2011 para ofrecer una propuesta de creación de contenido que nadie había albergado aún: las historias efímeras. Así, desde su desembarco en Android allá por 2013, el número de descargas de Snapchat estaba muy por encima del resto de redes sociales lo que llevó a Facebook a hacerles una propuesta de compra que rechazaron.

El crecimiento exponencial continuó gracias al auge de los filtros y el perfeccionamiento de los mismos hasta que en 2016, Instagram comenzó a ofrecer su propio servicio de historias efímeras que fue perpetrado posteriormente por Facebook y Whatsapp. El imperio de Zuckeberg había clonado los servicios de la app que no pudo comprar.

Mejores datos desde 2016. En 2014 Snapchat contaba con 46 millones de usuarios, una cifra que duplicó en tan solo un año colocándose en los 80 millones. Desde el momento en el que Instagram introdujo las stories el crecimiento se ralentizó hasta casi estancarse: en el último trimestre del 2016, Snapchat contaba con 158 millones de usuarios y, un año después, con 187 millones. Habían pasado de crecer en 2014 al 50%, a un ritmo que rondaba el 15% en 2017.

Pero lo peor todavía no había llegado. A partir de los cambios efectuados en la interfaz a principios de 2018, no solo se detuvo el crecimiento sino que los usuarios comenzaron a marcharse. A lo largo del pasado año, la app perdió 5 millones de usuarios activos que no ha logrado recuperar (y superar) hasta el segundo trimestre de 2019, cerrado con 203 millones.

Los filtros. Además de crecer en el número de usuarios, Snapchat ha conseguido que su audiencia permanezca un 60% más de tiempo utilizando sus servicios. Y es que, los esfuerzos por seguir siendo la plataforma que ofrece los mejores filtros han dado sus frutos. De hecho, durante los primeros años de las stories de Instagram, era muy habitual ver historias creadas con filtros de Snapchat y no de Instagram. Es decir, los usuarios utilizaban Snapchat como una herramienta de creación de contenido.

Ampliar y afianzar el nicho de mercado. Conscientes de lo mucho que gustan sus filtros, Snapchat está trabajando en una nueva estrategia centrada en la producción de contenido original. De hecho, uno de los repuntes de descargas más acusados de este 2019 vino motivado por el lanzamiento del filtro de cambio de género que añadía elementos normativos asociados a ambos géneros según fueses hombre o mujer.

Otro de los movimientos novedosos dentro de la plataforma es la apuesta por incluir contenido original con influencers. Conscientes de que los usuarios invierten mucho tiempo en Instagram consumiendo este tipo de contenido, Snapchat ofrecerá shows de 5 minutos al estilo IGTV con celebrities como Serena Williams o Arnold Schwarzenegger e influencers como Emma Chamberlain o Loren Grey. Esta nueva faceta sumada al vertical de gaming que lanzaron esta primavera subraya su apuesta por los creadores tanto conocidos como anónimos.

Retos y previsiones. Snap Games es probablemente el mayor reto que tiene actualmente la compañía junto a su crecimiento empresarial. Al igual que Instagram ha encontrado un hueco al apostar por los creadores de filtros alternativos, Snapchat quiere hacer lo mismo dentro del ámbito de los videojuegos, ofreciendo alternativas originales y exclusivas como Bitmoji Party.

Además de seguir creciendo en usuarios activos, Snap tiene por delante el reto de conseguir que el uso de su plataforma se estabilice y no responda a un consumo estacional motivado por el último filtro que han sacado. Para ello necesitan crear una comunidad y fidelizar con ella. Si Twitch ha conseguido diferenciarse de YouTube a pesar de parecer lo mismo en un inicio ¿por qué no puede hacerlo la app del fantasma?

Imagen: Pixabay