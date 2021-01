Fin de fiesta: Robinhood "traiciona" a sus usuarios y suspende las opciones de compra de GameStop

Si la fiebre por GameStop es en realidad una pugna por la hegemonía de los mercados financieros, como sugieren algunos comentaristas, una batalla por el equilibrio de poder imperante en Wall Street, era cuestión de tiempo que el sistema reaccionara. Que esa nebulosa compuesta por reguladores, fondos, brokers e inversores profesionales respondiera a la marabunta de amateurs inflando el precio de la compañía. Es probable que r/WallStreetBets descontara la batalla.

Pero no que Robinhood se aliara con el enemigo.

Qué sucede. Que algunas de las plataformas/aplicaciones más populares para invertir desde el salón de casa han decidido cerrar las opciones de compra de GameStop. Suspender su cotización. Impedir a sus millones de usuarios hacerse con acciones de la compañía. Robinhood se cuenta entre ellas. En un comunicado publicado hace unas horas, expresa su preocupación por la "volatilidad" del mercado. Otras empresas (Blackberry, AMC) también han quedado congeladas.

¿Por qué? "Ante la significativa volatilidad del mercado, es más importante que nunca que ayudemos a nuestros clientes a estar informados", explica la plataforma. "Estamos comprometidos a ayudar a nuestros usuarios a navegar esta incertidumbre. Creemos fundamentalmente que todos deberían tener acceso a los mercados financieros (...) y estamos determinados a dotarles con las herramientas y recursos para ayudarles a invertir de forma responsable para su futuro financiero".

Traducido: es por vuestro bien, no os preocupéis. Nosotros sabemos mejor que vosotros qué es lo que os conviene.

La furia. Esto ha provocado un comprensible cabreo entre sus usuarios, en especial cuando otras plataformas, como Interactive Brokers, han seguido el mismo camino. Robinhood nació en 2013 con la idea de "democratizar" la inversión. Uno de sus lemas más populares es "dejad que la gente invierta", sintetizado en un tuit de 2016 que hoy está sufriendo una auténtica tormenta de minoristas encolerizados. "Vuestra compañía va a ser absolutamente abandonada por lo que habéis hecho. La gente va a recordar esto para siempre", reza la primera respuesta.

El movimiento. En esencia, Robinhood está traicionando todo por lo que un día se definió. El ideal de la inversión libre, sin las molestas cortapisas y pactos no escritos de los insiders de Wall Street. Antes de la apertura oficial de los mercados la acción de GameStop rozaba los $500. Pese a una caída temprana sigue cotizando muy por encima de los $19 de hace apenas tres semanas, a razón de $126. Muchos usuarios están perdiendo la oportunidad de ganar más dinero con sus inversiones.

Y no saben muy bien por qué. Lo verbaliza uno de ellos: "Robinhood ha cancelado las órdenes de compra en GameStop, AMC, etc... Deberíamos presentar una demanda colectiva. Pensaba que teníamos libre mercado. Asumo que a Wall Street le parece bien que yo pierda centenares de dólares con tal de que los inversores más ricos no puedan ser señalados por los riesgos que adoptan". La mitad de los usuarios de Robinhood, según Vice, tenían acciones de GameStop. Es una traición a gran escala.

Let the people trade. — Robinhood (@RobinhoodApp) March 23, 2016

¿Es fraude? Las pérdidas millonarias afrontadas por algunos de los fondos más potentes de Wall Street, como Melvin o Maplelane, expuestos en posiciones cortas frente a algunas de las empresas revalorizadas por r/WallStreetBets estos días, han provocado una reacción sistémica. La claudicación de Robinhood es sólo el último ejemplo. Hoy The Wall Street Journal publica un reportaje en el que inversores profesionales equiparan el fenómeno GameSpot a esquemas de "pump-and-dump", inflaciones artificiales de un valor para revenderlo rápidamente.

En la práctica, Wall Street está generando ruido para que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense mueva ficha, quizá amparada en una posible "manipulación" del mercado. La SEC admite estar "monitorizando" la situación, pero por el momento no significa nada.

Hacia dónde vamos. Cada parte está jugando sus fichas. Si el boom de GameStop era un "juego" planteado por una comunidad de pequeños inversores muy activa, un espejo en el que ridiculizar el aura de profesionalismo y seriedad de los grandes fondos, hoy esa comunidad afronta las consecuencias de su provocación. r/WallStreetBets cayó regularmente durante la tarde de ayer, dejando a millones de usuarios sin plataforma donde organizarse. Y el veto de Robinhood y otras aplicaciones está hundiendo el precio de GameStop.

La cuestión es, ¿quién terminará perdiendo la guerra? The New York Times ha reunido en una interesante conversación a varios expertos en finanzas y mercados para afrontar el endgame de GameStop. La respuesta es poco halagüeña para inversores amateur que hoy están ganando +$50.000, pero que quizá no tengan margen de maniobra ni colchón financiero suficiente para salir a tiempo. El juego se ha transformado en una batalla seria donde unos tienen mucho más que perder que otros.