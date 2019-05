La guerra contra el carbón en España y en Europa, explicada en dos gráficos

En 1982 Exxon, la petrolera más grande de planeta, encargó un informe interno sobre un "problema medioambiental" de creciente interés tanto dentro de la comunidad científica como en los medios de comunicación: "El efecto invernadero". El documento, desvelado hace cuatro años por InsideClimate, incluía toda la evidencia disponible hasta la fecha sobre el calentamiento global y el cambio climático. Las perspectivas eran tan calamitosas como lo son hoy.

De forma crucial, la investigación de Exxon incluía una predicción a cien años vista sobre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Para 2020, se explicaba, alcanzaría las 420 partes por millón (ppm), causando un aumento de la temperatura de 0,9 ºC. Treinta y siete años después, las predicciones de Exxon se han cumplido punto por punto. La concentración de CO2 en la atmósfera alcanzó su cima histórica esta semana: 415 ppm.

Exxon lo sabía. La industria lo sabía. Pero la opinión pública no lo sabía.

This @exxonmobile chart from 1982 predicted that in 2019 our atmospheric CO2 level would reach about 415 parts per million, raising the global temperature roughly 0.9 degrees C.



Update: The world crossed the 415 ppm threshold this week and broke 0.9 degrees C in 2017 1/ pic.twitter.com/sLpOVkwzTF