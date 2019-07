Hace tanto calor que los bosques del Ártico están ardiendo como nunca antes lo habían hecho

Bastaba con salir a la calle para corroborarlo, pero aquí va un dato que no deja lugar a dudas: hemos vivido el junio más cálido desde que existen los registros. Hace mucho, mucho calor. Si lugares como Francia alcanzaban el mes pasado su máxima histórica (unos agradables 45 ºC), el resto del hemisferio norte observaba con desaprensión el constante aumento de las temperaturas. Y eso incluye una vasta porción del planeta Tierra donde los efectos del calentamiento global son más extremos.

El Ártico.

Incendios. Lo prueba la inusual temporada de incendios que pueblan las latitudes más septentrionales de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Más de un centenar de fuegos arrasaron gigantescas porciones de territorio ártico. Algunos de ellos superaron las 100.000 hectáreas en extensión, superficie muy superior a toda la quemada en Galicia en 2017. Gran parte de ellos se concentran en Siberia, en la República de Saja, mientras que otros tantos lo hacen en Alaska, con más de 369 incendios en 2019.

CO2. El fenómeno afecta a la Tierra de diversos modos. Ninguno es alentador. Tal cantidad de incendios está liberando ingentes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que contribuye en poco a los esfuerzos de la humanidad por reducir sus emisiones. Según explica un geógrafo a Motherboard, los fuegos han liberado 50 megatones de CO2 en el mes de junio. Es una cantidad que supera todo el CO2 emitido por los bosques árticos entre 2010 y 2018.

Extraordinario. Parte de este proceso es normal (los incendios conforman los ciclos naturales de los bosques), pero otra parte, muy grande, es inducida. Tal cantidad de incendios es "inprecedente", muy especialmente en junio, cuando la temporada de fuegos tradicional en el Ártico transita entre julio y agosto. ¿Cuánto debemos al cambio climático? Mucho. La variación no se explica por la acción humana directa, dado que la mayoría del terreno quemado está deshabitado.

Unprecedented #wildfire activity in the #Arctic Circle in June 2019, with notable widespread fires in Sakha Republic, Russia for much of the last 3 weeks, as estimated with #Copernicus Atmosphere Monitoring Service GFAS data based on MODIS 🛰️obs https://t.co/Q4YBntiQxU pic.twitter.com/6BYHyrpxx3